Hanwha Aerospace accelerează investiția în România: Construcția fabricii de blindate din Petrești începe în luna ianuarie

Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace, împreună cu Hanwha Systems, a confirmat progresul proiectului de investiție din România destinat producerii de vehicule terestre blindate, ca parte a colaborării cu statul român în contextul programelor de modernizare a apărării, a declarat Jae-Il Son, președinte și CEO al Hanwha Aerospace și Hanwha Systems, într-un interviu pentru Agerpres.

Lucrările de construcție a noii fabrici Hanwha din Petrești, județul Dâmbovița sunt programate să înceapă la sfârșitul lunii ianuarie 2026, după finalizarea aproape completă a aprobărilor de amplasament și a evaluărilor administrative. Această unitate industrială va deveni prima fabrică europeană Hanwha dedicată sistemelor terestre, incluzând producția, testarea, integrarea și mentenanța platformelor blindate avansate.

Progresul tehnic și industrial al proiectului

CEO-ul a subliniat că producția inițială pentru România este deja în desfășurare în instalațiile din Changwon, Coreea de Sud, unde se execută etape cheie — sudarea, fabricarea carcasei și integrarea subansamblelor pentru obuzierul autopropulsat K9 și vehiculul de reaprovizionare K10. Transportul fluxului de producție către România va începe odată cu deschiderea fabricii din Petrești.

Fabrica de la Petrești este proiectată nu doar ca unitate de asamblare, ci ca un centru industrial complet, capabil să asigure producția, testarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor terestre și, potențial, a viitoarelor platforme blindate sau autonome.

Impact strategic și autonomie industrială

Potrivit lui Son, un obiectiv central al investiției este crearea unei capacități industriale suverane pentru România — adică o infrastructură locală care să reducă dependența de importurile externe pentru producția și întreținerea sistemelor blindate. Aceasta include:

Integrarea fluxurilor industriale pentru vehiculele blindate K9 și K10 și, posibil, pentru sisteme viitoare precum IFV-ul Redback.

Dezvoltarea unei infrastructuri de mentenanță, revizie și modernizare pentru platformele utilizate de România și alți operatori NATO.

Creșterea gradului de automatizare și de tehnologie aplicată în producția locală.

Son a mai explicat că această abordare nu transformă România doar într-un utilizator al tehnologiei Hanwha, ci într-un proprietar industrial și producător de tehnologie de apărare de nivel avansat.

Efecte economice și asupra lanțurilor de aprovizionare

Investiția Hanwha este văzută ca un catalizator pentru dezvoltarea unui ecosistem local de furnizori. În prezent, peste 30 de companii românești din domenii precum prelucrări metalice, sudură, electronică și producție de componente sunt evaluate pentru integrare în lanțul global de aprovizionare al Hanwha.

Pe termen lung, fabrica de la Petrești este estimată să genereze peste 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte, în sectoare cu valoare adăugată mare — producție avansată, R&D, testablindatere și mentenanță.

Aliniere la strategii europene de apărare și lanțuri regionale

Son a precizat că strategia industrială a Hanwha este aliniată cu programul european SAFE, care vizează consolidarea capacităților de apărare și extinderea producției europene de echipamente critice. Prin această cooperare, România nu doar participă la proiecte de achiziție, ci devine un hub regional de producție și sustenabilitate pentru sistemele blindate — întărind astfel reziliența industrială a flancului estic al NATO.

Contextul mai larg al cooperării

România a semnat anterior un contract important cu Hanwha pentru achiziția a 54 de obuziere autopropulsate K9 și 36 de vehicule de reaprovizionare K10, program estimat să înceapă livrările în 2027, iar fabrica de la Petrești va susține treptat localizarea producției.