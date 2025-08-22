S-ar putea ca Ucraina să aibă deja un stoc de 600 de rachete de croazieră de 7 tone Flamingo, posibil finanțate de Germania / Vin vremuri grele pentru rafinăriile, fabricile și bazele militare din Rusia?

Noua rachetă de croazieră Flamingo a Ucrainei, cu o greutate de șapte tone și o rază de acțiune de 3.000 de km, dezvoltată, potrivit unor surse, de firma ucraineană Fire Point, este o armă puternică de atac în adâncime. Purtătorul de cuvânt al companiei, Irina Tereh, a declarat pentru Associated Press că Fire Point construiește deja o rachetă Flamingo pe zi, cu planuri de a crește producția la șapte pe zi până în octombrie, transmite TrenchArt.

Racheta este capabilă să transporte o încărcătură explozivă masivă de 1.000 kg la o viteză maximă apropiată de Mach 1 (1,225 km/h). Aceasta reprezintă un progres semnificativ față de munițiile de atac la distanță mare ale Ucrainei, precum drona An-196 cu propulsie cu elice și racheta de croazieră Bars, care au încărcături explozive mai mici și raze de acțiune mai scurte.

Posibilele implicații strategice

Un videoclip al Associated Press arată rachetele Flamingo cu numerele de serie 479 și 480, ceea ce sugerează că Fire Point ar fi produs deja aproape 500 de rachete. Deși nu este clar dacă numerele de serie reflectă producția totală reală, obiectivele de producție ale companiei sunt ambițioase.

Rachetele sunt, de asemenea, probabil costisitoare, o singură unitate putând costa peste un milion de dolari. Acest lucru ridică întrebări cu privire la modul în care Ucraina finanțează programul. Este „posibil, chiar probabil, ca Germania să suporte costurile”, întrucât parlamentarii germani au aprobat în mai un pachet de ajutor în valoare de 5,7 miliarde de dolari pentru finanțarea „capacităților de atac profund”.

Analiștii critică de mult timp lipsa Ucrainei de muniții cu putere distructivă suficientă pentru a provoca daune durabile țintelor de mare valoare din Rusia, precum bazele aeriene, fabricile și rafinăriile de petrol. Racheta Flamingo, cu focosul său greu, remediază această deficiență.

Forțele ucrainene ar fi folosit deja racheta în atacuri împotriva țintelor din Rusia. Dacă Ucraina va putea achiziționa sute de astfel de rachete în fiecare lună, așa cum este planificat, ar putea începe să riposteze la bombardamentele Rusiei asupra orașelor ucrainene.