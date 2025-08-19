FOTO Ucraina pregătește „Flamingo”, una dintre cele mai puternice rachete convenționale din lume / Una poate distruge o fabrică

Producătorul Fire Point, cu sediul la Kiev, a prezentat Flamingo, o nouă rachetă de croazieră masivă, gata să intensifice dramatic campania strategică de bombardament a Ucrainei împotriva țintelor militare și industriale rusești, transmite Euromaidan Press.

Existența rachetei Flamingo era zvonită de ceva timp, dar a fost confirmată recent de jurnalistul Efrem Lukatsky de la Associated Press, care a fotografiat două dintre aceste muniții uriașe pe remorcile lor.

Cântărind 6.000 de kilograme – de patru ori greutatea unei rachete americane Tomahawk – racheta Flamingo este proiectată să transporte o ogivă de 1.000 de kilograme până la 3.000 de kilometri. Această rază de acțiune este dublă față de cea a celor mai bune muniții de atac la adâncime ale Ucrainei, cum ar fi Ukroboronprom An-196, propulsat de elice și ghidat prin satelit, care transportă doar o încărcătură explozivă de 50 de kilograme pe o distanță de 800 de kilometri.

Cu raza sa impresionantă și focosul greu, Flamingo are potențialul de a amenința ținte îndepărtate și de mari dimensiuni, precum fabrica de drone Shahed din Yelabuga, situată la 1.500 de kilometri de Ucraina, pe care dronele mai mici nu o pot lovi în mod eficient.

Originea și capabilitățile

Flamingo pare a fi o versiune îmbunătățită a rachetei FP-5 a firmei emirateze Milanion, care la rândul său pare să se inspire în mare măsură dintr-o dronă de recunoaștere din era sovietică, Tupolev Tu-141. După prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, Ucraina a moștenit o serie de Tu-141, care au fost ulterior refolosite de tehnicieni ucraineni întreprinzători pentru a servi ca muniții de atac profund. Aceste „rachete de croazieră primitive” au lovit cu succes bazele aeriene rusești, dar exemplarele rămase au fost rapid doborâte sau s-au prăbușit până la începutul anului 2023.

Viteza de 950 de kilometri pe oră a rachetelor Flamingo înseamnă că acestea ar trebui să poată evita toate sistemele de apărare aeriană, cu excepția celor mai performante ale Rusiei. Cu toate acestea, costul producției în serie reprezintă o preocupare majoră.

Deși nu se știe cât costă o rachetă Flamingo, majoritatea rachetelor de croazieră americane și rusești costă peste un milion de dolari bucata. În lipsa unui angajament financiar important din partea unui aliat, Kievul ar putea avea dificultăți în construirea sutelor de rachete necesare pentru a avea un impact semnificativ asupra industriei rusești.