VIDEO O relicvă a războiului din Vietnam, distrusă pe frontul ucrainean / Forțele Kievului neutralizează sistemul rusesc Grad-P

Pe frontul din estul Ucrainei, în zona Pokrovsk, războiul a scos din umbră o armă pe care istoria o lăsase de mult în muzeu. Este vorba despre Grad-P, un lansator de rachete portabil conceput în 1965 pentru Vietnamul de Nord, pe care armata rusă l-a readus în uz pentru a lovi pozițiile ucrainene. Forțele Kievului au reușit însă să-l neutralizeze cu o lovitură de precizie, în cadrul unei operațiuni aeriene filmate de unitatea Phoenix, informează site-ul ucrainean Defense Express.

Grad-P a fost dezvoltat în perioada Războiului Rece ca soluție ieftină și mobilă pentru gherilele vietnameze. Lansatorul trage rachete neghidate de 122 mm și, deși primitiv în raport cu sistemele moderne, are avantajul mobilității și al simplității. Cu toate acestea, în mâinile trupelor ruse, el rămâne o amenințare pentru liniile ucrainene, mai ales în zonele unde luptele se dau la distanțe mici.

Revenirea pe câmpul de luptă a acestui sistem arhaic reflectă dificultățile cu care se confruntă Rusia în menținerea unui flux constant de armament modern pe front. „Este un semn de epuizare a stocurilor, dar și o dovadă că Moscova este dispusă să recurgă la orice mijloc pentru a continua ofensiva”, notează analiștii militari.

Neutralizat înainte să provoace pagube

Operatorii de drone din cadrul unității Phoenix au urmărit deplasările lansatorului și au executat un atac precis, surprins pe imagini video publicate ulterior. Dispozitivul a fost complet distrus înainte de a putea provoca pierderi semnificative apărătorilor ucraineni.

Astfel de acțiuni sunt tot mai frecvente pe front, unde armata ucraineană combină informațiile de recunoaștere, supravegherea aeriană și loviturile țintite pentru a elimina echipamentele rusești. „Este un exemplu al felului în care tehnologia modernă, în special dronele, reușesc să anuleze avantajul numeric al inamicului”, a comentat un expert militar citat de presa ucraineană.

Disperare și improvizație

Utilizarea Grad-P nu este doar o problemă tactică, ci și un indicator strategic. Războiul de uzură a obligat Rusia să recurgă la arme tot mai vechi, inclusiv obuze și tancuri fabricate în perioada sovietică.

Dacă la începutul invaziei se bazau pe sisteme moderne de artilerie și lansatoare multiple performante, astăzi forțele de ocupație scot din depozite echipamente care au fost proiectate pentru conflicte de acum șase decenii.

Această realitate contrastează puternic cu modul în care Ucraina își organizează apărarea, una care mizează pe inteligență artificială, drone de recunoaștere și rachete de precizie furnizate de Occident.