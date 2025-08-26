Ucraina are acum o armă care poate schimba cursul războiului: Ce știm despre racheta de croazieră „Flamingo” / Povestea din spatele numelui neobișnuit

Noua rachetă de croazieră FP-5 „Flamingo” a Ucrainei, dezvoltată de compania de apărare Fire Point din Kiev, a trecut rapid de la concept la utilizare în luptă în mai puțin de nouă luni, transmite United24 Media.

Potrivit CEO-ului Irina Tereh, racheta se află acum în producție de serie, cu planuri de a crește producția la aproximativ 200 de unități pe lună până în octombrie. Acest calendar rapid de dezvoltare și producție, confirmat atât de Fire Point, cât și de președintele Zelenski, subliniază eforturile Ucrainei de a deveni independentă din punct de vedere militar.

Flamingo, care este fabricată în întregime în Ucraina, are o ogivă formidabilă de 1.150 de kilograme și o rază de acțiune de peste 3.000 de kilometri. Tereh a menționat că racheta este, de asemenea, rezistentă la sistemele rusești de război electronic și mai rapidă decât orice altă rachetă din arsenalul Ucrainei.

Numele neobișnuit al rachetei și schema originală de vopsire în roz (tenta pe care o au penele păsărilor Flamingo) au apărut ca o glumă internă a companiei, despre rolul neglijat al femeilor în fabricarea armelor.

„Primele noastre rachete erau roz; toate unitățile din testele inițiale erau roz. Mai târziu, a trebuit să schimbăm culoarea pentru camuflaj militar”, a declarat Tereh pentru Politico. „Dar femeia responsabilă de producție încă lucrează cu noi. Aceste rachete au avut întotdeauna o notă feminină”, a adăugat ea.

Tereh a subliniat, de asemenea, că ceea ce contează este eficacitatea rachetei FP-5, nu numele acesteia.

Lansarea rachetei Flamingo coincide cu eforturile mai ample ale Ucrainei de a intensifica producția internă de arme, inclusiv drona FP-1 cu rază lungă de acțiune, care a atins o rată de producție de 3.000 de unități pe lună.

Fire Point este o firmă ucraineană fondată de un grup de prieteni fără experiență militară, provenind din domenii precum construcții, proiectare de jocuri și arhitectură.