BTA: Bulgaria şi alte şase ţări din UE vor discuta propunerea de creare a unui „zid european al dronelor”

Reprezentanţi ai guvernelor din Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania, Polonia şi România se vor întâlni vineri cu reprezentanţi ai Comisiei Europene (CE) pentru a discuta propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al CE Thomas Regnier. Ucraina se va alătura, de asemenea, discuţiilor, transmite Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt, reuniunea va avea loc online şi se va concentra pe o continuare concretă a vizitei efectuate la începutul acestei luni de preşedinta CE, Ursula von der Leyen, şi de comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, în ţările situate de-a lungul frontierelor estice ale UE. Necesitatea unui sistem european anti-drone a devenit mai presantă în urma incidentelor recente din Polonia şi România.

„Statele membre vor continua să joace un rol principal. Vom examina ce le interesează, cum le putem ajuta, ce capacităţi au şi care sunt nevoile lor. În urma acestei discuţii, vom decide împreună cu statele membre şi Ucraina cu privire la următorii paşi potenţiali”, a declarat Regnier.

Acesta a adăugat că reuniunea va avea un caracter politic şi că vor putea participa şi miniştri. Comisia va asculta ţările participante şi va evalua modul în care ar putea sprijini iniţiativa înainte de a lua în considerare următorii paşi.

