Bulgaria a marcat un moment istoric în Marina sa militară după intrarea în serviciu a navei de patrulare Hrabri („Viteazul”) la baza navală de la Varna. Aceasta este prima navă de război construită integral în țară după aproximativ un secol, anunță Army Recognition.

Nava de 90 de metri și 2.300 de tone, parte a clasei MMPV 90, aduce capacități moderne de apărare aeriană, pe mare și subacvatică, în ceea ce se dorește a fi o consolidare a prezenței NATO în Marea Neagră într-o perioadă marcată de incidente frecvente cu mine și drone, ca efect al războiului din Ucraina.

Proiectul demonstrează capacitatea Bulgariei de a produce nave de acest tip

Ceremonia de încorporare a navei a avut loc în prezența ministrului Apărării, Atanas Zaprianov, a șefului Statului Major, amiralul Emil Eftimov, și a altor oficiali. Evenimentul marchează finalizarea testelor în Marea Neagră și intrarea oficială în serviciu a navei Hrabri, care va întări capacitatea Bulgariei de a monitoriza și controla accesul maritim.

Construcția navei a fost realizată la șantierul MTG Delfin din Varna, în cadrul unui contract semnat în 2020 cu grupul german NVL pentru două nave de patrulare modulare. Platforma se bazează pe modelul NVL OPV-90, utilizat deja de alte marine, dar a fost adaptată cerințelor Bulgariei și asamblată cu implicarea extinsă a furnizorilor locali.

Ministrul Zaprianov a subliniat că proiectul demonstrează capacitatea Bulgariei de a produce nave de acest tip și a menționat că alte țări aliate și-au arătat deja interesul pentru designul său. A doua navă, Smeli („Curajoasa”), este planificată să intre în serviciu în 2026.

Specificații tehnice

Hrabri are caracteristici apropiate de o fregată, cu o lungime 90 metri, o lățime de 13,5 metri, și un deplasament 2.300 de tone. Propulsia combinată diesel cu două elice îi permite o viteză maximă de 24 de noduri și o autonomie de 3.000 de mile nautice, suficientă pentru patrularea întregii zone economice exclusive a Bulgariei și desfășurarea în operațiuni NATO sau UE în Marea Mediterană fără alimentare imediată.

Nava poate funcționa până la șapte zile cu un echipaj de circa 70 de marinari și include punte și hangar pentru elicoptere AS565MB Panther sau UAV-uri, două bărci rigide și spații modulare pentru misiuni anti-submarin sau de salvare.

Sistemul de luptă Saab 9LV integrează radarul multifuncțional Sea Giraffe AMB, radarul de control al tirului CEROS 200, senzori electro-optici, sonar de carenă și mijloace electronice de suport.

Puterea de foc include un tun principal OTO Melara de 76 mm, sistem Rheinmetall Oerlikon Millennium de 35 mm, rachete sol-aer MBDA VL MICA, rachete antinavă RBS15 Mk3 și torpile A244/S. Nava este compatibilă cu comunicațiile NATO Link 11 și are prevăzută integrarea viitoare Link 16 și Link 22, permițând contracararea simultană a amenințărilor aeriene, de suprafață și subacvatice.

Bulgaria negociază cu Belgia și Olanda pentru șapte nave second-hand

Intrarea în serviciu a navei survine într-un context de securitate maritimă tensionat, marcat de prezența tot mai accentuată a minelor și dronelor maritime în Marea Neagră. Potrivit autorităților, pentru acoperirea tuturor misiunilor naționale și aliate, ar fi nevoie de cel puțin șase nave de acest tip. Bugetul preliminar pentru 2026 prevede cheltuieli de apărare de 2,7 miliarde euro, echivalentul a 2,25% din PIB, ceea ce menține Bulgaria peste pragul NATO de 2%.

Zaprianov a subliniat menținerea programelor strategice, precum MMPV 90, livrările de avioane F-16 Block 70 și achizițiile viitoare de nave pentru neutralizarea minelor, chiar dacă alte proiecte interne vor fi reprogramate. Totodată, Bulgaria negociază cu Belgia și Olanda pentru șapte nave second-hand de neutralizare a minelor și a obținut acordul de principiu la nivelul UE pentru excluderea anumitor cheltuieli de modernizare din calculul inflației.