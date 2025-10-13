Cel mai avansat submarin nuclear din lume, gata să intre în serviciul Marinei SUA

Statele Unite se pregătesc să-și întărească flota de atac rapid cu unul dintre cele mai sofisticate submarine din lume. USS Massachusetts (SSN 798), un colos de 10.200 de tone din clasa Virginia, a finalizat cu succes testele pe mare, ultimul pas major înainte de livrarea către Marina SUA, informează Interesting Engineering.

Construit de Huntington Ingalls Industries (HII), prin divizia Newport News Shipbuilding, Massachusetts este un vârf al tehnologiei navale moderne, un submarin nuclear capabil să rămână scufundat săptămâni întregi, invizibil pentru radare, și să lovească ținte aflate la mii de kilometri distanță.

„Întreaga echipă înțelege importanța misiunii de a livra capabilități reale flotei noastre. Primele teste de mare pentru Massachusetts sunt o demonstrație clară a acestui angajament”, a declarat Kari Wilkinson, președinta Newport News Shipbuilding.

O nouă generație de submarine de atac

USS Massachusetts este al 25-lea submarin din clasa Virginia și al 12-lea construit la Newport News, unul dintre cele doar două șantiere navale americane capabile să construiască submarine cu propulsie nucleară.

Submarinele din clasa Virginia sunt proiectate pentru războiul modern multi-domeniu, capabile să execute misiuni de luptă anti-submarin și anti-navă, lansare de rachete Tomahawk, culegere de informații, război de mine sau transportul forțelor speciale.

Propulsia nucleară le oferă autonomie practic nelimitată, iar arhitectura modulară permite modernizări rapide, pe măsură ce apar tehnologii noi.

„Aceste nave nu sunt doar arme, ci platforme de tehnologie adaptabilă. Fiecare versiune aduce un pas înainte în domenii precum inteligența artificială, senzori autonomi și războiul electronic subacvatic”, notează analiștii navali.

De la sonar la rachete Tomahawk

Începând cu varianta Block III, submarinele Virginia au primit o secțiune frontală complet redesenată, cu un sonar de tip Large Aperture Bow (LAB), care îmbunătățește semnificativ capacitatea de detecție.

De asemenea, vechile 12 tuburi verticale au fost înlocuite cu două tuburi masive (VPT), fiecare capabil să lanseze șase rachete de croazieră Tomahawk.

Cea mai recentă versiune, Block V, include noul Virginia Payload Module (VPM) – o secțiune suplimentară în corpul navei, care adaugă patru tuburi de lansare mari.

Fiecare poate transporta șapte Tomahawk, ceea ce ridică capacitatea totală la 28 de rachete. În plus, VPM permite integrarea de vehicule subacvatice autonome (UUV) și echipamente pentru forțele speciale.

Performanță impresionantă

Submarinul măsoară peste 140 de metri în varianta extinsă, are o viteză subacvatică de peste 46 km/h și poate opera luni întregi fără a ieși la suprafață.

Echipajul, format din 145 de persoane, este antrenat pentru misiuni complexe, de la supraveghere și spionaj electronic până la lovituri de precizie și infiltrări în zonele inamice.

Nava va întări forțele de atac rapid ale Marinei SUA și va consolida supremația subacvatică americană într-un moment în care competiția globală, în special cu China și Rusia, se intensifică.