Autoritățile chineze au confirmat oficial, pentru prima dată, că un avion de luptă chinezesc destinat exportului a obținut rezultate într-o luptă reală. Potrivit unui anunț făcut la începutul acestui an, avionul J-10CE, produs de compania Chengdu Aircraft Industry Group, a înregistrat „succes” într-o luptă reală în cursul anului 2025, în contextul conflictului armat dintre India și Pakistan.

Confirmarea a venit din partea Administrației de Stat pentru Știință, Tehnologie și Industrie pentru Apărare Națională (SASTIND), organismul care supervizează industria de apărare a Chinei. Deși comunicatul nu menționează explicit data, locul sau țintele angajate, momentul și contextul indică în mod clar confruntările aeriene din mai 2025, desfășurate în timpul escaladării militare dintre India și Pakistan.

Este pentru prima dată când Beijingul recunoaște, la nivel guvernamental, rezultate de luptă obținute de un avion de luptă chinezesc exportat către o altă țară, informează ArmyRecognition.

Avioanele J-10CE ar fi contribuit la doborârea mai multor aeronave indiene

În timpul conflictului din mai 2025, Forțele Aeriene Pakistaneze au utilizat avioane J-10CE în misiuni de apărare aeriană și interceptare, în paralel cu alte platforme aflate deja în serviciu, precum F-16 și JF-17. Potrivit declarațiilor pakistaneze de la acel moment, avioanele chinezești au fost implicate în angajamente aeriene la distanță mare, fără ca aparatele vreunei părți să pătrundă în spațiul aerian advers.

China nu a menționat direct India în comunicatul său, însă confirmarea vine în linie cu afirmațiile făcute anterior de Islamabad, potrivit cărora avioanele J-10CE ar fi contribuit la doborârea mai multor aeronave indiene, fără pierderi de partea pakistaneză.

Un program dezvoltat pentru autonomie tehnologică

Avionul J-10 a fost conceput inițial ca un proiect strategic menit să reducă dependența Chinei de avioane și tehnologii străine. Intrat în serviciu la mijlocul anilor 2000, aparatul a evoluat prin mai multe variante succesive, care au culminat cu J-10C, o versiune modernizată dotată cu radar AESA, sisteme avansate de război electronic și capabilități de luptă în rețea.

Varianta J-10CE este destinată exportului și păstrează majoritatea caracteristicilor esențiale ale versiunii aflate în serviciul Forțelor Aeriene Chineze, fiind poziționată ca un avion de generația 4,5, capabil atât de misiuni de superioritate aeriană, cât și de atac la sol.

Dispute privind pierderile reale

Evaluarea exactă a rezultatelor confruntărilor aeriene rămâne controversată. Pakistanul a susținut că ar fi doborât până la cinci aeronave indiene, inclusiv avioane Rafale, Su-30MKI și MiG-29. Estimări mai prudente, citate în afara Pakistanului, vorbesc despre una sau două pierderi confirmate.

India nu a recunoscut oficial pierderea vreunui avion și a formulat propriile afirmații privind lovituri împotriva unor obiective pakistaneze, fără dovezi publice verificabile.

China a evitat să se pronunțe asupra acestor cifre, și s-a limitat la a confirma că avionul J-10CE a obținut rezultate pozitive în condiții reale de luptă.