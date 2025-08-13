China dezvoltă un sistem silențios de capturare a deșeurilor spațiale / În spatele acestuia stă o armă spațială cinetică, avertizează specialiștii

China a dezvăluit un nou sistem de capturare a deșeurilor spațiale care, pe lângă misiunea declarată de curățare a orbitelor, ar putea fi adaptat pentru utilizare militară. Lansatorul, prezentat într-un studiu publicat luna trecută în revista Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, folosește un mecanism inovator cu gaz închis și absorbție de energie pentru a propulsa silențios o capsulă cu plasă spre obiectele-țintă, anunță South China Morning Post.

Spre deosebire de armele convenționale, dispozitivul nu produce fum, flacără sau vibrații semnificative, ceea ce permite o operare de mare precizie fără destabilizarea navei spațiale care îl găzduiește. Acest avantaj îl face ideal pentru manipularea obiectelor fragile din spațiu,dar și, spun analiștii, pentru neutralizarea discretă a sateliților adversarilor.

Tehnologie compactă, fabricabilă în masă

Proiectul a fost realizat de o echipă de ingineri aerospațiali din Nanjing, Shanghai și Shenyang, coordonată de profesorul asociat Yue Shuai de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Nanjing. Lansatorul funcționează cu o mică încărcătură de pulbere, care generează un gaz de înaltă presiune pentru a împinge un piston.

Un mecanism calibrat se rupe la o presiune prestabilită și eliberează proiectilul, o capsulă ce se deschide și lansează o plasă pentru capturarea deșeurilor. Sistemul include un capac etanș pentru a împiedica scăparea gazului și contaminarea mediului spațial.

Potrivit autorilor, dispozitivul este compact, nu necesită alimentare externă și poate fi produs în fabrici standard, ceea ce îl face mult mai ieftin și mai durabil decât tunurile electromagnetice, care implică infrastructură masivă și sisteme complexe de răcire.

Utilizări oficiale și suspiciuni neoficiale

Misiunea declarată a lansatorului este eliminarea deșeurilor spațiale, sateliți scoși din uz, fragmente de rachete și alte resturi, care pun în pericol navele aflate în funcțiune. Capsula cu plasă, conform creatorilor săi, capturează obiectele vizate și le dirijează spre atmosferă, unde ard la reintrare.

Totuși, specialiștii avertizează că același sistem ar putea fi folosit pentru a scoate din funcțiune, discret, sateliți străini. „Nu ar exista explozie, nici atac vizibil, doar un satelit care încetează să mai răspundă”, a declarat un cercetător spațial din Beijing pentru South China Morning Post. În exterior, o astfel de acțiune ar putea părea o defecțiune tehnică obișnuită.

Tratatul Spațiului Cosmic din 1967 nu interzice explicit armele convenționale

Acest potențial ofensiv apare într-un context de intensificare a competiției geopolitice în spațiu. Tratatul Spațiului Cosmic din 1967 interzice armele nucleare pe orbită și prevede utilizarea pașnică a corpurilor cerești, dar nu interzice explicit armele convenționale cu efect cinetic.

Deocamdată nu se știe dacă dispozitivul a fost deja testat operațional. Yue Shuai, considerat expert în sisteme de arme spațiale, afirmă că are deja două încărcături utile în funcțiune pe orbită și că pregătește lansări suplimentare. Proiectul indică însă direcția strategică a Chinei. Una bazată pe dezvoltarea de tehnologii spațiale cu dublă utilizare, capabile să servească atât scopuri civile, cât și militare.