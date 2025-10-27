Reînarmarea UE readuce la viață orașul din România care a găzduit fostul Combinat Chimic „I. V. Stalin”

Orașul industrial Victoria, situat la poalele Munților Făgăraș din România, reflectă o istorie complexă de războaie și declin industrial, fiind acum pregătit pentru o potențială renaștere. Complexul chimic Victoria, care odinioară era „mândria industriei grele a lui Nicolae Ceaușescu”, a fost fondat inițial în 1938, în parte de Rheinmetall, pentru a produce praf de pușcă pentru Germania nazistă, transmite Rferl.org.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ioan Muntean, angajat de lungă durată al fabricii, rezumă succint istoria tumultoasă a muncii în timpul războiului: „Până în 1944, aici lucrau prizonieri ruși, iar din 1944, prizonieri germani”.

După ce România a schimbat tabăra, fabrica a devenit Combinat Chimic „I. V. Stalin” și, mai târziu, sub Ceaușescu, a produs produse industriale precum metanolul. În timp ce în anii 1950 avea 2.700 de angajați, fabrica a început un lung declin după revoluția din 1989, fiind în cele din urmă închisă complet la începutul anului 2025. Impactul asupra orașului muncitoresc din jur a fost sever, populația scăzând de la 10.000 în 1992 la 6.500 în 2021.

„La sfârșitul anilor 1990, mulți oameni au plecat în Italia și Spania. O întreagă generație de locuitori a dispărut”, a declarat un localnic.

Citește și: Ministrul Economiei semnează contractul cu Rheinmetall pentru deschiderea în România a „celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție din lume” / Ar urma să fie create 700 de locuri de muncă directe în zonă

În contextul unei campanii masive de reînarmare europeană pentru a sprijini Ucraina – parte a Planului ReArm Europe – Victoria urmează să fie reindustrializată. Compania germană de armament Rheinmetall se întoarce pentru a construi o nouă fabrică în valoare de 535 de milioane de euro, numită Victoria Explosive Powder Factory.

Această investiție va fi construită de la zero pe terenul istoric, începând din 2026.

Localnicii speră că noua fabrică, care intenționează să angajeze aproximativ 700 de persoane, va marca o schimbare semnificativă în soarta orașului.