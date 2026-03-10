Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care grupul turc Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. intenționează să preia Automecanica S.A., potrivit unui comunicat al instituției.

Otokar, unul dintre principalii producători turci de vehicule comerciale și blindate, produce autobuze, camioane ușoare, vehicule blindate tactice cu roți și șenile, dar și sisteme de turele pentru industria de apărare. De asemenea, produce vehicule Cobra II 4×4, utilizate de Armata Română.

Achiziția Automecanica, partener tradițional al unor branduri europene de top, este evaluată la aproximativ 87,8 milioane de euro, pachetul majoritar vizat fiind de 85 milioane de euro, cu ajustări la închidere în funcție de datoriile nete și capitalul circulant.

Potrivit Consiliului Concurenței, tranzacția va fi evaluată pentru a stabili compatibilitatea cu un mediu concurențial normal, conform Legii concurenței nr. 21/1996. Decizia finală va fi emisă în termenele prevăzute de lege.

Strategia Otokar în România

Otokar a anunțat că achiziția face parte din strategia de consolidare a prezenței pe piața românească, după câștigarea licitației pentru vehicule tactice ușoare blindate 4×4 destinate Ministerului Apărării Naționale. În loc să înființeze o societate mixtă, grupul intenționează să folosească infrastructura, fabricile și licențele Automecanica pentru a produce aceste vehicule direct în România.

„Se intenționează ca activitățile planificate în cadrul licitației pentru vehicule blindate 4×4 să fie îndeplinite direct prin Automecanica”, au precizat reprezentanții Otokar.

Tranzacția ar putea fi realizată prin intermediul filialei locale Otokar Land Systems SRL. În prezent, Automecanica este deja partener al turcilor, deținând 50% din joint-venture-ul Sisteme Apărare România (SAROM) SRL, împreună cu Otokar.

Prin această preluare, Otokar își consolidează capacitatea de producție în România, facilitând implementarea contractelor cu Armata Română și extinzându-și influența pe piața locală de vehicule blindate.