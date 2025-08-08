Forțele rusești „orbesc”: Puținele avioane radar Beriev A-50 rămase sunt împrăștiate prin toată țara / INFOGRAFIC Câte aeronave mai sunt disponibile pentru a sprijini războiul din Ucraina?

În urma recentelor atacuri ucrainene, flota rusă de avioane radar Beriev A-50U, esențiale pentru apărarea aeriană și cunoașterea câmpului de luptă, a fost redusă dramatic, lăsând forțele aeriene ruse într-o poziție extrem de vulnerabilă, transmite Euromaidan Press.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Expertul în aviație Tom Cooper notează că Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 cu doar șapte avioane A-50U active. Atacurile ulterioare au redus acest număr la un nivel critic.

Un atac cu drone ucrainene în februarie 2023 a avariat un avion A-50U la sol în Belarus. Acesta a fost urmat de două lovituri cu rachete reușite la începutul anului 2024, când un Patriot fabricat în SUA și un S-200 ex-sovietic ar fi doborât avioane A-50U deasupra Mării Azov, o „pierdere extrem de importantă din punct de vedere operațional și jenantă”, după cum a descris-o analistul de apărare Justin Bronk.

Forțele aeriene ruse au interzis zborul avioanelor rămase și au încercat să modernizeze aeronavele mai vechi într-o fabrică din Taganrog, care a fost imediat lovită de drone ucrainene.

Situația actuală a flotei A-50U

Cea mai recentă lovitură a venit din partea operațiunii „Pânză de păianjen”, un atac cu drone din iunie 2025 al serviciului de securitate al statului ucrainean asupra a cinci baze aeriene rusești. În timp ce analiștii de la AviVector au concluzionat că unele dintre avioanele A-50 lovite erau deja abandonate, atacul a evidențiat și mai mult fragilitatea flotei.

În august, unul dintre puținele avioane A-50U rămase a fost zărit de AviVector la baza aeriană Vorkuta din nordul Rusiei, la o distanță sigură de 2.400 km de Ucraina. Această desfășurare sugerează că Rusia își păstrează activele de mare valoare ținându-le departe de linia frontului.

Cu cel puțin un alt avion A-50U care patrulează probabil la frontiera de est a Rusiei, doar două, sau cel mult trei, sunt disponibile pentru a sprijini războiul din Ucraina. Aceasta este o deficiență critică, deoarece analiștii afirmă că sunt necesare cel puțin trei avioane pentru a asigura „o acoperire aproape permanentă”.

Analiștii spun că acoperirea aeriană robustă de care se bucura Rusia în 2022 nu mai este posibilă, oferind Ucrainei ocazia de a exploata lacunele din apărarea aeriană a Rusiei.