Forțele rusești „orbesc”: Puținele avioane radar Beriev A-50 rămase sunt împrăștiate prin toată țara / INFOGRAFIC Câte aeronave mai sunt disponibile pentru a sprijini războiul din Ucraina?

Andrei Manole
8 august 2025
avion awacs beriev a50-u
Beriev A-50U (Sursa foto: Wikimedia Commons / Mil.ru)
În urma recentelor atacuri ucrainene, flota rusă de avioane radar Beriev A-50U, esențiale pentru apărarea aeriană și cunoașterea câmpului de luptă, a fost redusă dramatic, lăsând forțele aeriene ruse într-o poziție extrem de vulnerabilă, transmite Euromaidan Press.

Expertul în aviație Tom Cooper notează că Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 cu doar șapte avioane A-50U active. Atacurile ulterioare au redus acest număr la un nivel critic.

Un atac cu drone ucrainene în februarie 2023 a avariat un avion A-50U la sol în Belarus. Acesta a fost urmat de două lovituri cu rachete reușite la începutul anului 2024, când un Patriot fabricat în SUA și un S-200 ex-sovietic ar fi doborât avioane A-50U deasupra Mării Azov, o „pierdere extrem de importantă din punct de vedere operațional și jenantă”, după cum a descris-o analistul de apărare Justin Bronk.

Forțele aeriene ruse au interzis zborul avioanelor rămase și au încercat să modernizeze aeronavele mai vechi într-o fabrică din Taganrog, care a fost imediat lovită de drone ucrainene.

Situația actuală a flotei A-50U

Cea mai recentă lovitură a venit din partea operațiunii „Pânză de păianjen”, un atac cu drone din iunie 2025 al serviciului de securitate al statului ucrainean asupra a cinci baze aeriene rusești. În timp ce analiștii de la AviVector au concluzionat că unele dintre avioanele A-50 lovite erau deja abandonate, atacul a evidențiat și mai mult fragilitatea flotei.

Sursa: TechRider

În august, unul dintre puținele avioane A-50U rămase a fost zărit de AviVector la baza aeriană Vorkuta din nordul Rusiei, la o distanță sigură de 2.400 km de Ucraina. Această desfășurare sugerează că Rusia își păstrează activele de mare valoare ținându-le departe de linia frontului.

Cu cel puțin un alt avion A-50U care patrulează probabil la frontiera de est a Rusiei, doar două, sau cel mult trei, sunt disponibile pentru a sprijini războiul din Ucraina. Aceasta este o deficiență critică, deoarece analiștii afirmă că sunt necesare cel puțin trei avioane pentru a asigura „o acoperire aproape permanentă”.

Analiștii spun că acoperirea aeriană robustă de care se bucura Rusia în 2022 nu mai este posibilă, oferind Ucrainei ocazia de a exploata lacunele din apărarea aeriană a Rusiei.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

