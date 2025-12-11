Mai multe drone maritime ucrainene Sea Baby au lovit și dezafectat un petrolier implicat în comerțul cu petrol rusesc, în timp ce acesta naviga prin zona economică destinată exclusiv Ucrainei din Marea Neagră. Potrivit Reuters, nava Dashan făcea parte din „flota fantomă” a Rusiei și naviga către portul rus Novorossiysk.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

SBU nu a precizat dacă au fost victime după atac

Acesta este al treilea atac cu drone maritime în două săptămâni asupra navelor care fac parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei. Ele sunt nave nereglementate care, potrivit Kievului, ajută Moscova să exporte cantități mari de petrol și să finanțeze războiul din Ucraina, în ciuda sancțiunilor occidentale.

Petrolierul Dashan naviga cu viteză maximă, cu transpondere oprite, când explozii puternice au lovit pupa, provocând daune critice navei, a declarat oficialul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). El nu a menționat posibile victime în urma incidentului.

Petrolierul Dashan se află sub sancțiuni occidentale

Atacul asupra navei Dashan, care se află sub sancțiuni ale Uniunii Europene și ale Marii Britanii și navighează fără un registru de pavilion cunoscut, a fost confirmat și de trei surse din domeniul securității maritime. Dronele Sea Baby au fost văzute accelerând spre petrolierul uriaș, urmate de explozii puternice în momentul în care l-au atins.

Sea Baby este o dronă maritimă ucraineană multifuncțională, dezvoltată pentru a transporta o încărcătură explozivă pentru a fi utilizată în atacuri kamikaze. Este capabilă să livreze aproape o tonă de explozibili pe o distanță de peste 1.000 de kilometri. Serviciul de Securitate a creat drona ca o platformă versatilă care poate transporta o varietate de arme.

O astfel de dronă maritimă ar fi pătruns și în apele teritoriale ale României, după ce MApN a afirmat că o dronă Sea Baby ar fi fost distrusă de militarii Centrului 39 Scafandri al 36 de mile est de Constanța. Ucraina a infirmat pătrunderea dronei în spațiul nostru maritim, declarând că nicio dronă care operează în Marea Neagră nu a fost rătăcită de ucraineni.

Alte șapte atacuri asupra navelor rusești au mai avut loc

Ucraina atacă de luni de zile rafinăriile de petrol rusești, folosind drone aeriene cu rază lungă de acțiune pentru a lovi în spatele liniilor frontului războiului Moscovei împotriva Ucrainei. Atacurile asupra navelor petroliere reprezintă o linie de atac diferită.

„SBU continuă să ia măsuri active pentru a reduce veniturile din petrodolari ale bugetului rus. În ultimele două săptămâni, acesta este al treilea petrolier din flota fantomă scos din funcțiune, care a ajutat Kremlinul să eludeze sancțiunile internaționale”, a declarat un oficial al SBU pentru Reuters.

Au avut loc cel puțin șapte explozii pe alte astfel de nave care au acostat în porturile rusești din decembrie 2024, în locații precum Marea Mediterană. Ucraina este suspectată că a efectuat aceste atacuri folosind mine magnetice, au declarat surse din domeniul securității maritime, dar Kievul nu a confirmat și nici nu a negat vreun rol în acest sens.