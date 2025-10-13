Coreea de Nord și-a construit propria versiune de HIMARS, cu un număr dublu de rachete

Coreea de Nord a prezentat un nou lansator multiplu de rachete în cadrul ultimei sale parade militare de la Phenian, o platformă care, potrivit observatorilor, seamănă foarte mult cu sistemul american M142 HIMARS, transmite Defence Blog.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Nu sunt cunoscute numele noului sistem și nici caracteristicile sale tehnice.

Aceste lansatoare reprezintă o categorie complet nouă în inventarul de artilerie al Coreei de Nord. Este o evoluție către sisteme mobile de lovire precisă, inspirate de principiile de proiectare occidentale.

Noul lansator are un mecanism de autoîncărcare și o cabină blindată – caracteristici cheie asociate conceptului HIMARS.

La fel ca omologul său american, lansatorul are o încărcătură de muniție de tip pachet și poate fi reîncărcat independent pe teren. Acest design permite misiuni de foc susținute fără a necesita transport greu sau vehicule externe de reîncărcare, o capacitate care a făcut ca sisteme precum HIMARS și K239 Chunmoo din Coreea de Sud să fie deosebit de eficiente în războiul modern.

Cu toate acestea, noul sistem nord-coreean diferă de modelul american într-un aspect notabil. Spre deosebire de HIMARS, noul sistem de artilerie are două blocuri de nouă tuburi de lansare. Această configurație poate dubla volumul de foc al lansatorului per misiune, deși rămâne neclar ce tip de rachete sau tehnologie de ghidare utilizează sistemul.