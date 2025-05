Coreea de Sud sfidează influența SUA și oferă Canadei submarine de 20–24 miliarde de dolari în cea mai ambițioasă propunere militară din istoria relațiilor bilaterale

Coreea de Sud a transmis Canadei o ofertă strategică fără precedent, în valoare de 20–24 miliarde de dolari, pentru furnizarea unei flote de submarine KSS-III de ultimă generație. Potrivit informațiilor publicate de Canadian Broadcasting Corporation, propunerea vine într-un moment de tensiuni crescânde între Ottawa și Washington, marcând o potențială reconfigurare a axelor de cooperare militară în regiune.

Oferta sud-coreeană reprezintă un gest îndrăzneț menit să convingă guvernul canadian să se îndepărteze de furnizorii tradiționali de armament din Statele Unite și Europa. Totul se desfășoară în contextul în care Canada analizează retragerea din programul F-35 al SUA și ia în calcul alternative la parteneriatele militare dominante din ultimele decenii.

Submarine de ultimă generație, livrate înainte de termen

În centrul propunerii se află livrarea a patru submarine KSS-III, dezvoltate de Hanwha Ocean și Hyundai Heavy Industries, cu termen de livrare până în 2035—mult mai devreme decât calendarul oficial al Programului canadian pentru submarine de patrulare (CPSP), care vizează înlocuirea flotei învechite Victoria.

Submarinele KSS-III sunt printre cele mai avansate platforme convenționale de pe piața globală, dotate cu sisteme de propulsie independentă de aer (AIP), autonomie submersibilă de până la 20 de zile, rachete de croazieră lansate vertical și tehnologii avansate de reducere a amprentei acustice.

Oferta include și componenta industrială, parteneriate directe cu industria canadiană pentru asamblare locală, mentenanță și transfer tehnologic, o abordare care se aliniază politicii canadiene privind Beneficiile Industriale și Tehnologice (ITB).

Canada își regândește strategia de securitate

În iulie 2024, Ministerul canadian al Apărării anunța lansarea oficială a procesului de achiziție pentru o flotă de până la 12 submarine convenționale, capabile să opereze sub gheața arctică. Această inițiativă, parte a noii strategii Our North, Strong and Free, urmărește consolidarea prezenței maritime canadiene pe cele trei coaste ale țării, precum și creșterea capacității de descurajare și intervenție la nivel global.

Un prim pas administrativ, cererea de informații (RFI), este programat pentru toamna acestui an și va evalua capabilitățile tehnice, operaționale și industriale ale ofertanților. Până acum, în cursă se mai află Germania, Suedia, Franța și Statele Unite.

Un partener strategic pentru un viitor incert

Pe fondul tensiunilor comerciale și de politică externă cu Washingtonul, Ottawa explorează tot mai des opțiuni alternative. În martie 2025, noul ministru al Apărării, Bill Blair, anunța public că guvernul canadian ia în calcul să renunțe la achiziția celor 88 de avioane F-35 și că va analiza oferte rivale.

Mișcarea reflectă o dorință clară de a reduce dependența de tehnologiile americane și de a obține o mai mare autonomie în politica de apărare.

Coreea de Sud profită de această fereastră strategică. După ce și-a impus cu succes produsele militare pe piețele globale, tunul autopropulsat K9 Thunder, avionul FA-50 sau tancul K2 Black Panthe, Seulul își propune acum să devină un furnizor de încredere pentru Canada.

În plus, cele două țări împărtășesc interese comune în regiunea Arctică, în Indo-Pacific și în susținerea unui sistem internațional bazat pe reguli. Oferta de submarine devine astfel mai mult decât o tranzacție militară, e un pas spre o alianță strategică extinsă.

Un moment-cheie pentru Ottawa

Pe măsură ce Canada se apropie de decizia finală privind viitoarea flotă de submarine, propunerea sud-coreeană se conturează ca o alternativă viabilă și inovatoare. Cu livrare rapidă, implicare industrială și beneficii strategice pe termen lung, oferta KSS-III ar putea redesena peisajul apărării canadiene.

Lunile următoare vor fi esențiale pentru viitorul strategiei de securitate națională a Canadei, una care ar putea însemna mai multă diversificare, mai mult control și o nouă paradigmă în relațiile militare globale.