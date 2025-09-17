Danemarca ar putea cumpăra o flotă de avioane Boeing P-8 pentru patrularea maritimă și vânătoarea de submarine în zona Arctică

Ministrul apărării din Danemarca a declarat că armata țării ar putea cumpăra o flotă de avioane Boeing P-8 pentru patrularea maritimă și vânătoarea de submarine, pentru a contribui la îmbunătățirea supravegherii Insulelor Feroe și Groenlandei, relatează Reuters.

Danemarca ar putea cheltui o sumă de miliarde de dolari pentru această achiziție, a declarat Troels Lund Poulsen, ca parte a planului țării nordice de a-și îmbunătăți semnificativ echipamentul militar.

„Aș prefera să colaborăm cu alte țări NATO pentru a obține cea mai bună valoare pentru banii noștri și pentru a avea un grad mai mare de flexibilitate”, a declarat Poulsen pentru Reuters.

„Dar dacă acest lucru se dovedește imposibil, atunci sunt dispus să accept că va trebui să achiziționăm noi înșine aceste aeronave P-8”, a adăugat el.

Ministerul Apărării a refuzat să comenteze suma exactă pe care ar putea-o cheltui sau numărul de aeronave pe care le-ar putea achiziționa. Orice achiziție trebuie să fie aprobată în prealabil de parlament.

Poulsen a precizat că nivelul de amenințare în Arctica este în creștere și că este necesar să se obțină o imagine mai clară a mișcărilor din jurul Groenlandei și Insulelor Feroe, ambele teritorii daneze semi-autonome.

Nave rusești și chineze au apărut în mod neașteptat în jurul Groenlandei în trecut, iar președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Danemarca că nu a reușit să protejeze insula de potențiale incursiuni. Atât Rusia, cât și China au negat în trecut existența unor astfel de planuri.