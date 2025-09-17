dark
Danemarca ar putea cumpăra o flotă de avioane Boeing P-8 pentru patrularea maritimă și vânătoarea de submarine în zona Arctică

Ștefan Munteanu
17 septembrie 2025
Ministrul apărării din Danemarca a declarat că armata țării ar putea cumpăra o flotă de avioane Boeing P-8 pentru patrularea maritimă și vânătoarea de submarine, pentru a contribui la îmbunătățirea supravegherii Insulelor Feroe și Groenlandei, relatează Reuters.

Danemarca ar putea cheltui o sumă de miliarde de dolari pentru această achiziție, a declarat Troels Lund Poulsen, ca parte a planului țării nordice de a-și îmbunătăți semnificativ echipamentul militar.

„Aș prefera să colaborăm cu alte țări NATO pentru a obține cea mai bună valoare pentru banii noștri și pentru a avea un grad mai mare de flexibilitate”, a declarat Poulsen pentru Reuters.

„Dar dacă acest lucru se dovedește imposibil, atunci sunt dispus să accept că va trebui să achiziționăm noi înșine aceste aeronave P-8”, a adăugat el.

Ministerul Apărării a refuzat să comenteze suma exactă pe care ar putea-o cheltui sau numărul de aeronave pe care le-ar putea achiziționa. Orice achiziție trebuie să fie aprobată în prealabil de parlament.

Poulsen a precizat că nivelul de amenințare în Arctica este în creștere și că este necesar să se obțină o imagine mai clară a mișcărilor din jurul Groenlandei și Insulelor Feroe, ambele teritorii daneze semi-autonome.

Nave rusești și chineze au apărut în mod neașteptat în jurul Groenlandei în trecut, iar președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Danemarca că nu a reușit să protejeze insula de potențiale incursiuni. Atât Rusia, cât și China au negat în trecut existența unor astfel de planuri.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

