Volkswagen analizează o mutare care, până nu demult, părea greu de imaginat pentru un constructor auto: trecerea de la producția de automobile la cea de sisteme de apărare antirachetă.

Grupul german poartă discuții cu compania israeliană Rafael Advanced Defence Systems pentru un acord care ar transforma una dintre fabricile sale în unitate de producție pentru sistemul „Iron Dome”, potrivit Financial Times.

O nouă destinație pentru uzina din Osnabrück

Planul vizează uzina din Osnabrück, aflată în dificultate, unde producția de vehicule urmează să fie oprită anul viitor.

În locul mașinilor, fabrica ar putea ajunge să producă componente pentru sistemul israelian de apărare aeriană – inclusiv camioane grele pentru transportul rachetelor, lansatoare și generatoare de energie electrică. Proiectilele propriu-zise nu ar urma însă să fie fabricate aici.

Mutarea vine într-un moment delicat pentru industria auto germană. Profiturile sunt sub presiune, concurența din China este tot mai puternică, iar tranziția către vehicule electrice nu a decurs fără sincope. În acest context, companiile caută noi direcții, iar sectorul apărării – în plină expansiune – devine o opțiune tot mai atractivă.

Miza socială: Salvarea a peste 2.000 de locuri de muncă

Pentru Volkswagen, miza este și una socială. Aproximativ 2.300 de locuri de muncă de la Osnabrück ar putea fi salvate. „Scopul este să salvăm pe toată lumea, poate chiar să ne dezvoltăm”, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu planurile. Aceeași sursă a subliniat însă că decizia finală aparține angajaților: „Potențialul este foarte mare. Dar este, de asemenea, o decizie individuală a lucrătorilor dacă vor să facă parte din acest proiect.”

Guvernul german susține activ inițiativa, potrivit unor surse apropiate discuțiilor. Interesul autorităților nu este întâmplător: Berlinul are în plan cheltuieli de peste 500 de miliarde de euro pentru apărare până la finalul deceniului, iar apărarea aeriană este una dintre priorități.

Expansiunea Rafael pe piața europeană

De altfel, Rafael mizează pe o cerere în creștere în Europa, în contextul reînarmării accelerate după invazia Rusiei în Ucraina. Compania intenționează să vândă sistemul Iron Dome mai multor guverne europene, inclusiv Germaniei. În paralel, ar urma să deschidă o unitate separată în Germania pentru producția rachetelor, care necesită facilități specializate.

Potrivit unor surse, alegerea Germaniei nu este întâmplătoare. Țara este unul dintre cei mai puternici susținători ai Israelului în Europa și dispune de capacități industriale importante, în prezent subutilizate. În același timp, oficialii germani ar fi încurajat utilizarea acestei capacități excedentare.

Context istoric și o reconversie facilă

Pentru Volkswagen, proiectul ar marca și o revenire simbolică în industria de apărare. Compania a produs în trecut vehicule militare, dar și controversata bombă zburătoare V1 pentru Wehrmacht, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În prezent, grupul este deja implicat indirect în acest sector prin asocierea dintre MAN și Rheinmetall, care produce camioane militare.

Conversia fabricii din Osnabrück nu ar necesita investiții majore, spun sursele citate. „Este nevoie de ceva bani pentru trecerea la noua producție, dar acest lucru este destul de ușor”, a explicat una dintre ele. Ideea de bază: combinarea unei „tehnologii [de apărare] dovedite” cu capacitatea de producție germană.

Perspective și rezervele experților

Dacă planul va primi undă verde, producția ar putea începe în 12 până la 18 luni. Totul depinde însă de acordul angajaților.

În paralel, Germania își consolidează deja apărarea aeriană. Anul trecut, a primit prima dintre cele trei baterii ale sistemului Arrow 3, dezvoltat de Israel Aerospace Industries. Rețeaua complexă de apărare a Israelului, care include mai multe sisteme, este creditată cu interceptarea a peste 90% din rachetele lansate asupra țării.

Există însă și voci sceptice. Unii experți pun sub semnul întrebării eficiența Iron Dome în Europa, având în vedere că sistemul are o rază de acțiune de aproximativ 70 km și a fost conceput în principal pentru interceptarea rachetelor cu rază scurtă lansate din Gaza.

În prezent, Rafael produce deja în Germania rachete Spike, printr-un joint venture cu Rheinmetall și Diehl Defence, dar și sistemul Trophy, destinat protecției tancurilor și vehiculelor blindate.

Volkswagen nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial. Cert este că presiunea asupra grupului este reală: aproximativ 35.000 de angajați ar urma să părăsească compania până în 2030, în cadrul unui plan de reducere a costurilor adoptat în 2024, chiar dacă plecările sunt voluntare.