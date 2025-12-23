Donald Trump a ales din nou spectacolul pentru a vorbi despre putere militară. La reședința sa din Mar-a-Lago, președintele Statelor Unite a prezentat planurile pentru ceea ce a numit o nouă clasă de nave de luptă, „Trump-class”, un proiect care ar trebui să marcheze, în viziunea sa, renașterea Marinei americane, anunță Interesting Engineering.

Piesa centrală a acestui demers este viitoarea navă USS Defiant, un colos de peste 30.000 de tone, imaginat ca o platformă de luptă ultramodernă, echipată cu inteligență artificială, rachete avansate și arme cu energie dirijată, inclusiv lasere de mare putere. Deocamdată, nava există doar pe planșe și în postere spectaculoase, iar construcția va începe, în cel mai optimist scenariu, undeva la începutul anilor 2030.

O lansare atent regizată

Prezentarea a avut toate ingredientele unui show mediatic specific deja președintelui american. Pe afișe au apărut imagini cu USS Defiant care străbate mări agitate și trage cu un laser de pe punte. O altă reprezentare o arăta cum navighează pe lângă Statuia Libertății, iar într-un colț trona o imagine cu Trump care ridica pumnul, într-o postură ce amintea de momentul de după tentativa de asasinat din 2024.

Forță, revenire și mândrie națională, a fost mesajul lui Trump. Toate, pe fondul unor probleme reale cu care se confruntă Marina SUA, nave îmbătrânite, programe întârziate, costuri în creștere și o flotă aflată doar la o treime față de cât ar dori strategii de la Washington.

O flotă „obosită” și promisiuni

În discursul său, Donald Trump a vorbit despre necesitatea unei schimbări radicale. „Unele nave au devenit vechi, obosite și depășite. Noi mergem exact în direcția opusă”, a spus el, și a adăugat că se va implica personal în procesul de proiectare, inclusiv din punct de vedere estetic.

Planul inițial ar presupune construirea a două nave Trump-class, cu posibilitatea extinderii programului până la 25 de unități. Cu un deplasament de peste 30.000 de tone, aceste nave ar fi semnificativ mai mari decât distrugătoarele actuale și ar semnala o schimbare de filozofie… de la nave optimizate în principal pentru apărare antirachetă, precum cele din clasa Arleigh Burke, la platforme de luptă multirol, cu putere de foc și autonomie sporite.

„Flota de Aur” și distanța față de China

Trump-class face parte dintr-un proiect mai amplu, denumit de Casa Albă „Golden Fleet” („Flota de Aur”), menit să revigoreze industria americană de construcții navale. Inițiativa vine pe fondul unui dezechilibru major. China realizează aproximativ 53% din producția mondială de nave, în timp ce Statele Unite contribuie cu doar 0,1%, potrivit datelor Center for Strategic and International Studies.

Deși contextul sugerează clar o competiție strategică cu Beijingul, Donald Trump a evitat să indice un adversar explicit. „Este un răspuns pentru toată lumea, nu pentru China. Ne înțelegem foarte bine cu China”, a declarat președintele american.

În paralel, Marina SUA avansează și cu un program mai pragmatic, o nouă clasă de fregate, FF(X), bazată pe navele de tip cutter din clasa Legend, menită să completeze o flotă despre care oficialii americani spun că este, în prezent, mult sub dimensiunea necesară.

Tehnologie de vârf, dar nu fără semne de întrebare

Donald Trump a susținut că USS Defiant va depăși chiar și legendarele cuirasate din clasa Iowa din Al Doilea Război Mondial, și că urmnează să fie echipată cu rachete hipersonice, rachete de croazieră nucleare, tunuri electromagnetice și lasere de mare putere. Afirmațiile sunt însă privite cu prudență de experți.

Multe dintre aceste tehnologii nu sunt încă operaționale. Marina SUA a investit peste 15 ani și sute de milioane de dolari într-un program de tunuri electromagnetice, abandonat în 2021. Sistemele laser au fost implementate doar limitat, iair un sistem anti-dronă a fost instalat pe opt distrugătoare după aproape un deceniu de dezvoltare. În plus, utilizarea rachetelor de croazieră nucleare ridică probleme sensibile legate de tratatele internaționale de control al armamentelor.

Între entuziasm politic și realism strategic

Secretarul Marinei SUA, John Phelan, a salutat inițiativa, și a descris viitoarea USS Defiant drept „cea mai mare, cea mai letală și cea mai versatilă navă de război de pe oceanele lumii”.

Analiștii sunt însă mai rezervați. Pentru mulți, Trump-class este, deocamdată, mai degrabă un proiect simbolic, o combinație de ambiție politică, mesaj strategic și marketing militar, decât un program clar conturat din punct de vedere tehnic și bugetar.