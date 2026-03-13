Sistemele radar ale Ministerul Apărării Naționale au detectat vineri, în jurul orei 10:00, mai multe ținte aeriene la nord de județul Tulcea, în zona Chilia Veche – Vâlcove. Ca urmare, sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în stare de alertă, iar două avioane F-16 Fighting Falcon au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare și monitorizare a spațiului aerian, transmite Agerpres.

Potrivit Biroului de presă al MApN, la ora 10:05 a fost transmis un mesaj de avertizare către populație prin sistemul RO-ALERT pentru zona vizată.

Conform informațiilor disponibile până în acest moment, există posibilitatea ca fragmente de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche.

Autoritățile au anunțat că echipe specializate sunt pregătite să intervină la fața locului pentru a demara operațiuni de căutare și verificare.