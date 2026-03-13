dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Drone detectate în zona Chilia Veche / Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea spațiului aerian

Redacția TechRider
13 martie 2026
un militar ucrainean piloteaza o drona fpv
Dronele au salvat Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Sistemele radar ale Ministerul Apărării Naționale au detectat vineri, în jurul orei 10:00, mai multe ținte aeriene la nord de județul Tulcea, în zona Chilia Veche – Vâlcove. Ca urmare, sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în stare de alertă, iar două avioane F-16 Fighting Falcon au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare și monitorizare a spațiului aerian, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Biroului de presă al MApN, la ora 10:05 a fost transmis un mesaj de avertizare către populație prin sistemul RO-ALERT pentru zona vizată.

Conform informațiilor disponibile până în acest moment, există posibilitatea ca fragmente de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche.

Autoritățile au anunțat că echipe specializate sunt pregătite să intervină la fața locului pentru a demara operațiuni de căutare și verificare.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...