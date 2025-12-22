Estonia a anunţat duminica aceasta că a semnat un acord pentru achiziţionarea a cel puţin şase lansatoare de rachete fabricate în Coreea de Sud, informează luni dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Centrul Estonian pentru Investiţii în Apărare (ECDI) a declarat că acordul cu producătorul sud-coreean de arme Hanwha a fost evaluat la aproximativ 290 de milioane de euro (340 de milioane de dolari).

Contractul prevede achiziţionarea a şase lansatoare multiple de rachete Chunmoo, trei tipuri de sisteme de rachete (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) şi suport operaţional şi de instruire, a precizat ECDI.

Livrările urmează să înceapă în a doua jumătate a anului 2027.

„Estonia a început dezvoltarea capacităţii sale de lovitură profundă în luna aprilie, odată cu achiziţionarea sistemelor HIMARS din SUA”, a declarat, într-un comunicat, Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur.

„Deoarece lansatoarele multiple de rachete au o importanţă inestimabilă din perspectiva capacităţii militare, sunt extrem de încântat că, pe lângă sistemele HIMARS ale SUA, vom achiziţiona acum şi sistemele sud-coreene Chunmoo, sporind astfel semnificativ atât capacitatea de descurajare, cât şi cea de apărare a Estoniei şi a NATO”, a declarat Hanno Pevkur.

Estonia, care are graniţă cu Rusia şi a făcut parte din Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece, consideră că invazia Moscovei în Ucraina reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii sale naţionale şi, drept răspuns, şi-a sporit cheltuielile destinate apărării.