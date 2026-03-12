În procesul de localizare a producției de sisteme terestre la fabrica din Petrești, Hanwha Aerospace România colaborează cu un grup extins de companii și instituții din România.

Astfel, gigantul sud-coreean integrează firme locale în lanțul de aprovizionare intern și, în viitor, global al grupului.

Lino Lim, CEO Hanwha Aerospace România, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro că peste 30 de companii românești sunt deja implicate în etape cheie ale producției de subsisteme și subansamble pentru K9 și Redback.

Structuri de bază și caroserie

Confind produce elemente structurale majore, inclusiv parțial blindaj, în colaborare cu furnizori ca Plasan;

produce elemente structurale majore, inclusiv parțial blindaj, în colaborare cu furnizori ca Plasan; Comelf și Uzinider furnizează componente metalice și subansamble de caroserii.

Optică, senzori și control

IOR și Pro‑Optica oferă echipamente optice și unități de control, iar Pro‑Optica mai contribuie și la sistemele electrice necesare funcționării vehiculelor.

Mobilitate și elemente mecanice

Compa și Laromet produc ansambluri de roți, componente de suspensie.

și produc ansambluri de roți, componente de suspensie. Stimpex, Ramira, Olstral fabrică accesorii pentru motor și subsisteme axate pe mobilitate.

fabrică accesorii pentru motor și subsisteme axate pe mobilitate. IGW și Nova Grup se ocupă de transmisii finale și prize de putere.

și se ocupă de transmisii finale și prize de putere. Eurobody Hydraulic dezvoltă sisteme hidraulice.

Sisteme auxiliare și de siguranță

Aero Shield Bucharest contribuie cu echipamente pentru protecția la incendiu.

contribuie cu echipamente pentru protecția la incendiu. RomTech (CBRN) oferă senzori specializați pentru medii cu pericole chimice, biologice, radiologice și nucleare.

oferă senzori specializați pentru medii cu pericole chimice, biologice, radiologice și nucleare. Interactive și CSR se ocupă de partea de comunicații și sisteme electronice integrate.

și se ocupă de partea de comunicații și sisteme electronice integrate. ALRO furnizează componente mecanice din aluminiu.

furnizează componente mecanice din aluminiu. EBS Group produce sisteme electrice și electrice‑

„Toți acești furnizori trec printr-un proces de calificare foarte serios, conform standardelor NATO de calitate și siguranță. Nu ne dorim o simplă subcontractare de moment, ci o integrare industrială pe termen lung.

Vrem ca aceste firme să facă parte din structura de bază a H-ACE Europe și, treptat, să intre în lanțul global de aprovizionare prin care Hanwha deservește întreaga Europă”, a precizat Lino Lim.

Colaborarea cu instituțiile de cercetare și universități

Pe lângă furnizorii industriali, Hanwha dezvoltă parteneriate cu centre de cercetare și instituții academice din România, elemente considerate esențiale pentru inovare, testare și formarea de competențe locale.

Un contract de R&D semnat în 2024 cu Institutul Național de Cercetări Aerospațiale (INCAS) acoperă, printre altele, testări în tunel aerodinamic și proiecte de rachete ghidate, consolidând expertiza românească în domenii avansate de design și validare aerodinamică.

Parteneriatul cu Universitatea Politehnica din București include programe de burse și schimburi de studenți orientate spre inginerie și tehnologii de apărare moderne, cu scopul de a pregăti o nouă generație de ingineri pentru industria locală și internațională.

Acordurile cu aceste instituții nu sunt doar simbolice: ele aduc valoare în domenii cheie precum procese avansate de fabricație, ingineria materialelor, modele digitale, integrarea software și tehnologii de testare avansată, inclusiv compatibilitate electromagnetică.

Suplimentar, Hanwha Aerospace România a anunțat parteneriate cu actorii tradiționali ai industriei românești de apărare, precum Romarm, pentru a spori capacitatea de aprovizionare și MRO (mentenanță, reparație și operațiuni) pentru sistemele produse local.

Cooperarea transformată în industrie locală strategică

Colaborarea între Hanwha și partenerii românești reflectă o abordare de transfer de tehnologie, dezvoltare a talentelor și integrare industrială, nu doar simpla externalizare de producție.

Prin această rețea de companii și entități academice, fabrica din Petrești își propune să livreze sisteme integrate, de la subansamble mecanice și electrice până la componente optice, software și tehnologii de testare, dar și să consolideze sectorul românesc de apărare ca actor competitiv pe piața europeană.

Context

Deschiderea fabricii de la Petrești marchează una dintre cele mai importante investiții recente din industria de apărare din România.

Gigantul sud-coreean Hanwha Aerospace a decis să își consolideze prezența în Europa printr-o unitate de producție locală, iar România devine astfel un punct strategic pe harta regională a industriei militare și a tehnologiilor avansate, unde sunt produse obuziere K9 și vehicule RedBack.

Într-un context geopolitic complicat și pe fondul accelerării programelor de modernizare a capacităților de apărare în Europa, investiția de la Petrești semnalează nu doar un transfer de tehnologie și know-how, ci și o repoziționare a României în lanțurile globale de producție din domeniul apărării.

Planurile Hanwha pentru fabrica din România ar putea repoziționa industria națională de apărare: de la fabricarea în premieră mondială a unor componente în afara Coreei de Sud, până la o capacitate de producție de 120 de sisteme pe an și integrarea cercetării românești în designul global al armamentului modern.