Compania Falcon Defence, parte a Falcon Group, anunță intrarea oficială pe piața din România prin lansarea unei platforme integrate de producție pentru materiale energetice și muniție de artilerie. Demersul este susținut de contracte ferme în valoare totală de 253 de milioane de euro, pentru livrări programate în 2026, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Conform documentului transmis agenției, comenzile vor fi onorate prin rețeaua existentă de facilități de producție ale grupului din Europa și Asia, ceea ce demonstrează o capacitate industrială disponibilă imediat. Anunțul vine într-un moment în care cererea de muniție și materiale energetice pe piața europeană este în creștere accelerată.

Capacitatea anuală de producție de muniție la nivelul UE a crescut semnificativ

Reprezentanții companiei subliniază că invazia Rusiei în Ucraina a determinat Uniunea Europeană să accelereze extinderea capacităților de producție din industria de apărare și să reducă dependența de furnizori externi. În ultimii ani, capacitatea anuală de producție de muniție la nivelul UE a crescut semnificativ, iar bugetele de apărare ale statelor membre au fost majorate consistent. În acest context, România își consolidează propriile capabilități industriale, inclusiv prin relansarea producției de muniție de 155 mm, începând cu 2026. Falcon Defence afirmă că își propune să contribuie la această dinamică prin investiții private și prin integrarea României într-o rețea industrială internațională dedicată muniției de artilerie și materialelor energetice.

Compania susține că poate furniza deja 5.000 de proiectile complete de 155 mm pe lună, cu disponibilitate imediată. Prin parteneriate internaționale cu grupuri majore din domeniul materialelor energetice și cu parteneri industriali din Asia, capacitatea totală a rețelei ar urma să crească la 30.000 de proiectile lunar până în trimestrul al doilea din 2026.

O capacitate internă suplimentară de 10.000 de proiectile pe lună

Prima etapă a proiectului din România va adăuga o capacitate internă suplimentară de 10.000 de proiectile pe lună. Astfel, ar urma să fie asigurat un volum securizat de aproximativ 220.000 de proiectile pentru livrările din 2026. Producția va respecta standardele NATO și reglementările europene privind controlul exporturilor.

Proiectul presupune retehnologizarea și reactivarea unei platforme industriale existente, achiziționată în 2025 cu aprobarea investiției străine directe. Valoarea estimată a investiției pentru prima fază este de circa 50 de milioane de euro. Potrivit companiei, inițiativa va genera între 100 și 150 de locuri de muncă directe, precum și câteva sute de locuri de muncă indirecte în economie.

Reprezentanții Falcon Defence afirmă că revitalizarea unui amplasament industrial deja existent va contribui la reducerea impactului asupra mediului și la reactivarea unor comunități afectate de declinul industrial. Planurile includ modernizarea infrastructurii energetice, a rețelelor de apă și a sistemelor de telecomunicații.

În etapele următoare, compania intenționează să dezvolte linii suplimentare pentru producția de RDX și TNT, cu obiectivul declarat de a consolida autonomia României în domeniul materialelor energetice.

Societatea intră pe piața românească cu capacitate operațională concretă

„Falcon nu este doar un producător, ci o punte industrială. Integrarea în ecosistemul de apărare NATO și UE presupune procese complexe de reglementare și conformitate. Am obținut aprobarea pentru investiție străină directă și pentru preluarea unei platforme industriale în România – un pas esențial din punct de vedere strategic. Prin cooperare industrială structurată cu parteneri internaționali, aducem capacitate integrată de producție în interiorul ecosistemului european. România are tradiție industrială, forță de muncă specializată și relevanță geopolitică. Reactivarea unor foste platforme industriale înseamnă transformarea unor spații abandonate în motoare de dezvoltare economică și infrastructurală”, a declarat Morten Reimers, CEO și fondator al Falcon Group.

La rândul său, Cătălin Cîrlănaru, director pentru Afaceri Guvernamentale și Strategice, a precizat că semnarea contractelor ferme pentru 2026 demonstrează că societatea intră pe piața românească cu capacitate operațională concretă, nu doar cu intenții declarative.

Rețeaua poate furniza deja 5.000 de proiectile pe lună

„Contractăm astăzi pentru livrările de anul viitor, iar rețeaua noastră poate furniza deja 5.000 de proiectile pe lună, urmând să ajungă la 30.000 prin parteneriatele noastre internaționale. Viziunea noastră este să securizăm aprovizionarea Europei cu muniție de 155 mm și materiale energetice, să consolidăm baza industrială a României și să contribuim la autonomia strategică europeană”, a afirmat Cîrlănaru.

Falcon Defence SRL este o companie românească specializată în domeniul apărării și membră a PATROMIL. Face parte din Falcon Group și activează în producția de muniție de artilerie și materiale energetice, colaborând cu clienți guvernamentali și industrii de apărare din Europa, Asia și alte piețe aliate, oferind acces conform și securizat la capacități de producție pentru muniție și materiale energetice.