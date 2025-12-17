La fabrica Lockheed Martin, lideri guvernamentali și militari din Statele Unite și Finlanda au marcat finalizarea primului avion F-35A Lightning II destinat Forțelor Aeriene Finlandeze. Evenimentul simbolizează o nouă eră a capacităților aeriene finlandeze și întărește relațiile transatlantice strategice, se arată într-un comunicat emis de compania americană.

„Finlanda este membră NATO și se angajează să acționeze ca un furnizor de apărare de încredere în flancul nordic”, a declarat ministrul finlandez al apărării, Antti Häkkänen. „Investim masiv în capacitățile industriale naționale prin participarea industrială și credem că industria noastră de apărare poate aduce beneficii programului F-35 la nivel local și global”.

Capacități militare și interoperabilitate

Generalul-maior Timo Herranen, comandantul Forțelor Aeriene Finlandeze, a subliniat importanța aeronavei în mediul operațional finlandez: „Supraviețuirea, letalitatea și cooperarea sunt imperative. F-35 va oferi capacități de neegalat și va aduce un nivel cu totul nou de putere pentru apărarea noastră. Așteptăm cu nerăbdare începerea operațiunilor anul viitor”.

F-35 este folosit de 20 de națiuni aliate, dintre care 13 din Europa, și este operațional la 16 utilizatori din întreaga lume. Interoperabilitatea avioanelor F-35 va consolida integrarea forțelor de apărare finlandeze și va spori conștientizarea situației pentru Finlanda și aliații săi din NATO. Greg Ulmer, președinte Lockheed Martin Aeronautics, a declarat: „F-35 continuă să descurajeze amenințările și să ofere un avantaj decisiv în apărarea națiunii și în consolidarea parteneriatului aliat în regiunea nordică și nu numai”.

Industria finlandeză și livrarea aeronavei

Industria finlandeză este parte a unei rețele globale de peste 1.900 de furnizori F-35. Lockheed Martin a colaborat cu peste 30 de companii și instituții academice din Finlanda, transferând tehnologii de vârf și expertiză care stimulează inovarea în sectorul aerospațial.

Primul F-35A va fi livrat Forțelor Aeriene finlandeze la începutul anului 2026 și va ajunge inițial la Baza Aeriană Ebbing, Arkansas, unde piloții vor începe instruirea. Programul Finlandei prevede un total de 64 de avioane F-35A, care vor constitui cea mai mare flotă de acest tip din nordul Europei.

Despre F-35 Lightning II

În prezent, peste 1.245 de avioane F-35 sunt operaționale la nivel global, cu mai mult de 1 milion de ore de zbor. Modelul operează din 50 de baze, inclusiv în 10 țări care dețin aeronave pe teritoriul propriu. Pe măsură ce amenințările evoluează și avioanele mai vechi îmbătrânesc, F-35 rămâne esențial pentru menținerea dominației aeriene în deceniile următoare.