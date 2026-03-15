Forţele Spaţiale ale Statelor Unite au finalizat cu succes revizuirea preliminară a designului pentru programul Epoch 2, care vizează lansarea unei constelaţii de 10 sateliţi pe orbită medie a Pământului (MEO), dedicaţi detectării şi urmăririi lansărilor de rachete. Decizia marchează un pas major în modernizarea sistemului american de apărare antirachetă și în consolidarea scutului de protecţie pentru militarii SUA şi aliaţii internaţionali.

Proiectul, realizat în colaborare cu compania americană BAE Space & Mission Systems, va permite o supraveghere globală mai eficientă, oferind autorităţilor militare capacitatea de a identifica rapid ameninţările, inclusiv rachete hipersonice manevrabile. Potrivit locotenent-colonelului Brandon Castillo, managerul programului Epoch 2, „această constelaţie extinsă va furniza acoperirea globală necesară pentru a proteja naţiunea, militarii, aliaţii şi partenerii de cele mai avansate rachete”, informează Interesting Engineering.

De ce orbita medie contează

În timp ce multe programe spaţiale se concentrează pe sateliţi aflaţi pe orbita joasă a Pământului (LEO) sau pe orbita geostaţionară (GEO), Epoch 2 mizează pe orbita medie (MEO), situată la 10.000–20.000 de kilometri altitudine. Aceasta oferă un echilibru optim: sateliţii pot observa simultan zone vaste, dar rămân suficient de aproape pentru a detecta semnăturile termice mai slabe ale rachetelor hipersonice, care sunt greu de urmărit de pe orbite mai înalte.

Constelaţia Epoch 2 va funcţiona împreună cu cei 12 sateliţi ai programului Epoch 1, creând o reţea densă de senzori spaţiali, concepută să nu poată fi neutralizată printr-un singur atac antisatelit. „Împreună, aceste două constelaţii formează o ‘pânză de ochi’ capabilă să acopere complet zonele de risc”, a explicat locotenent-colonelul Castillo.

Ritm rapid de dezvoltare

Revizuirea preliminară a designului a fost realizată la doar nouă luni după atribuirea contractului de 1,2 miliarde de dolari, în mai 2025, ceea ce demonstrează ritmul accelerat al dezvoltării tehnologiilor spaţiale americane. Echipa a folosit metode de inginerie digitală și tehnologii testate, pentru a asigura maturitatea tehnică a proiectului și pregătirea pentru următoarea etapă, Critical Design Review, programată pentru această vară.

„Folosirea instrumentelor digitale avansate ne permite să ne mişcăm rapid, menţinând totodată excelenţa tehnică”, a declarat locotenentul Sabrina Taylor, inginer-şef de sistem al programului Epoch 2. Această etapă finală va autoriza construirea flotei de 10 sateliţi menită să elimine lacunele sistemului american de avertizare antirachetă.

Un scut orbital multistratificat

Epoch 2 va completa reţeaua existentă de sateliţi, închiderea lacunelor de supraveghere şi oferind urmărirea necesară pentru interceptarea rachetelor hipersonice moderne cu traiectorii imprevizibile. Primele livrări de sateliţi sunt aşteptate în anul fiscal 2029, în timp ce constelaţia Epoch 1, dezvoltată de Millennium Space Systems, divizie a Boeing, va fi complet funcţională până la sfârşitul anului 2026.

Obiectivul final al Forţelor Spaţiale este crearea unui scut orbital stratificat, cu sateliţi pe orbite joasă, medie şi înaltă, care să funcţioneze împreună pentru a detecta orice lansare de rachetă la nivel global, sporind astfel capacitatea de apărare a Statelor Unite şi a aliaţilor săi.