FOTO Ce urme lasă un proiectil de railgun naval asupra țintei? Japonia a publicat primele imagini

Agenția Japoneză pentru Tehnologie și Logistică (ATLA) a oferit recent o analiză detaliată a daunelor provocate unei nave-țintă în timpul testelor maritime ale prototipului de tun electromagnetic (railgun) efectuate vara trecută, transmite The War Zone.

Această demonstrație, efectuată la bordul navei de război JS Asuka, a furnizat date și experiență valoroase pentru eforturile continue ale Japoniei de a dezvolta un tun electromagnetic operațional. Marina SUA a întrerupt lucrările la acest proiect la începutul anilor 2020 din cauza unor obstacole tehnologice semnificative.

Arma cu proiectile, o evoluție a unui proiect pe care ATLA îl urmărește din mijlocul anilor 2010, utilizează electromagneți pentru a trage proiectile fără focos, în formă de săgeată, la viteze extrem de mari. Testele au implicat tragerea acestor proiectile către o navă-țintă asemănătoare unui remorcher. Proiectilele stabilizate cu aripioare au menținut o traiectorie de zbor stabilă, după cum o demonstrează punctele de impact clare, în formă de cruce.

Pe lângă tragerile la nivel, operatorii au tras cu railgun-ul la un unghi de 45 de grade în sus pentru a colecta date balistice, folosind o cameră montată sub țeavă pentru țintire de la distanță, asistată de camere de mare viteză și radar pentru colectarea datelor.

ATLA a câștigat, de asemenea, cu această ocazie o experiență crucială în ceea ce privește instalarea și funcționarea unui tun electromagnetic pe o navă militară reală, în ciuda aranjamentului voluminos de testare care a necesitat patru containere de transport pentru alimentare și răcire.

Provocări cheie rămân, în special în ceea ce privește alimentarea, răcirea și uzura țevii. Cu toate acestea, autoritățile japoneze raportează că au demonstrat o durată de viață a țevii de peste 200 de proiectile trase la viteze de aproximativ 2.300 de metri pe secundă.

Atractivitatea unui tun electromagnetic operațional rămâne ridicată. Acesta oferă un sistem de arme capabil și flexibil, care poate angaja rapid o gamă largă de ținte pe mare, pe uscat și chiar în aer. Railgunul poate oferi inclusiv protecție împotriva amenințărilor hipersonice.

În plus, oferă avantaje în ceea ce privește costul în comparație cu rachetele tradiționale sol-aer și sol-sol.