VIDEO Navă de război rusă în valoare de 60 de milioane de dolari, avariată grav de ucraineni în Marea Neagră / Momentul când este atacată de drone

Serviciul de Informații Militare al Ucrainei a anunțat că forțele sale speciale au avariat grav o navă de sprijin multifuncțională lângă Novorossiisk, pe 10 septembrie, transmite Kyiv Post.

Nava, una dintre cele patru de acest fel din flota Rusiei și evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, efectua activ recunoaștere electronică și patrulare în golf în momentul atacului.

Potrivit Serviciului, drona a lovit puntea navei, „distrugând sistemele de navigație și de comunicații și scoțând din funcțiune echipamentul de supraveghere electronică”. Daunele au forțat nava să iasă din serviciu pentru „reparații costisitoare”.

Alte atacuri recente cu drone ucrainene

Acest atac este cel mai recent dintr-o serie de operațiuni eficiente cu drone ucrainene. Pe 1 septembrie, dronele ucrainene ar fi distrus două elicoptere de luptă Mi-8, fiecare în valoare de 20-30 de milioane de dolari, la o bază aeriană rusă din Hvardiiske, Crimeea.

Pe 28 august 2025, serviciile secrete ucrainene au efectuat un atac special reușit, țintind o navă rusească de tip Project 21631 Buyan-M, care a fost de asemenea avariată grav.

O altă lovitură a fost un atac asupra unui remorcher militar rus, despre care se crede că este BUK-2190, în golful Sevastopol. Serviciile de informații ucrainene au transmis că remorcherul aparținea unei „unități ruse de elită” și că distrugerea sa „limitează semnificativ capacitățile de luptă” ale echipei de sabotaj subacvatic pe care o deservea.