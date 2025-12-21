Un studiu intern al Pentagonului, scurs recent în presă, ridică semne serioase de întrebare asupra capacității Statelor Unite de a-și proteja cele mai valoroase platforme navale în fața Chinei. Documentul, cunoscut sub numele de Overmatch Brief, arată că Armata Populară de Eliberare ar putea, în numeroase scenarii de conflict, să neutralizeze sau chiar să scufunde portavioanele americane de ultimă generație din clasa Gerald R. Ford, informează Interesting Engineering.

Analiza se bazează pe simulări computerizate și descrie o schimbare fundamentală a echilibrului de putere navală. Potrivit autorilor, Beijingul nu ar miza pe o singură armă „minune”, ci pe o campanie complexă, stratificată, care combină rachete balistice și hipersonice, atacuri cibernetice și lovituri împotriva infrastructurii spațiale a SUA.

Atacurile din spațiu și din mediul cibernetic, cheia succesului

Un element central al evaluării este rolul decisiv al operațiunilor antisatelit și cibernetice. În scenariile analizate, lovirea sateliților americani de supraveghere, comunicații și navigație reduce dramatic capacitatea forțelor navale ale SUA de a detecta amenințări, de a coordona manevrele și de a conduce operațiuni aeriene.

Fără sprijinul sistemelor spațiale, grupurile de lovire ale portavioanelor devin mult mai vulnerabile, cu dificultăți în țintire, orientare și protecție. Aceste breșe ar fi apoi exploatate de salve succesive de rachete.

Un arsenal conceput pentru a copleși apărarea

Documentul evidențiază extinderea rapidă a arsenalului chinez de rachete anti-navă, în special a celor balistice și hipersonice. Printre sistemele menționate se numără DF-21D și DF-26, rachete balistice anti-navă lansate de la sol, racheta YJ-21 aflată pe distrugătoare și submarine, precum și variante aeropurtate transportate de bombardierele H-6.

Strategia descrisă este una de uzură și penetrare. Rachete mai ieftine, lansate în număr mare, ar satura și epuiza sistemele de apărare ale portavioanelor, în timp ce armele hipersonice, mult mai greu de interceptat, ar fi folosite pentru loviturile decisive.

Potrivit estimărilor citate în studiu, China ar dispune deja de până la 600 de rachete hipersonice, capabile să zboare cu viteze de peste cinci ori mai mari decât cea a sunetului și să manevreze pe traiectorie, ceea ce complică dramatic interceptarea lor.

Portavioanele, simbol al puterii, dar și ținte prioritare

Raportul scoate în evidență o problemă mai largă pentru strategia militară americană. Activele de mare valoare, portavioane, avioane de generația a cincea, sateliți, sunt din ce în ce mai expuse armelor relativ ieftine, produse în masă.

Portavioanele din clasa Gerald R. Ford, fiecare cu un cost estimat la 12,8 miliarde de dolari, sunt descrise ca platforme esențiale, dar extrem de vulnerabile. Pierderea chiar și a unui singur portavion ar avea un impact major asupra capacității de proiecție a puterii militare americane, motiv pentru care acestea ar deveni ținte prioritare într-un conflict major.

O provocare strategică pentru SUA

Autorii documentului avertizează că actualul design al forțelor americane și capacitatea industrială a SUA ar putea avea dificultăți în a ține pasul cu amploarea și diversitatea forțelor de rachete ale Chinei. Concluziile apar într-un context în care Beijingul își afișează tot mai des noile capabilități militare, inclusiv rachete hipersonice prezentate la parade și sisteme precum DF-27, care ar putea extinde raza atacurilor anti-navă până la aproximativ 8.000 de kilometri.

Pentagonul nu a comentat documentul, însă concluziile sale evidențiază îngrijorările persistente din comunitatea de apărare a SUA cu privire la provocarea tot mai mare pe care China o reprezintă pentru puterea navală americană în Pacific.