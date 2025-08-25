FOTO Gereon este noul robot de luptă cu inteligență artificială al Europei și Ucrainei / Este construit pentru a proteja soldații pe linia frontului

Compania europeană de apărare ARX Robotics a prezentat primul său vehicul terestru de luptă fără pilot (UGV), numit Combat Gereon. Conform publicației United24 Media, sistemul este dezvoltat în parteneriat cu parteneri ucraineni, și este proiectat în conformitate cu principiul de „prim contact fără pilot”.

Capabil de misiuni cu risc ridicat în locul soldaților

Combat Gereon combină platforma deja testată Gereon RCS cu funcții autonome bazate pe inteligență artificială. Dezvoltat în colaborare cu Frontline și pe baza recomandărilor personalului militar ucrainean, sistemul a fost adaptat la condițiile reale de luptă de pe linia frontului, și este menit să înlocuiască soldații în misiunile dificile, astfel reducând numărul victimelor pe câmpul de luptă.

Vehiculul este capabil să opereze în zone cu risc ridicat, efectuând misiuni de recunoaștere, degajare a rutelor și observare avansată. Designul său permite soldaților să evite angajarea directă cu forțele inamice.

Combat Gereon poate transporta sarcini utile de până la 500 de kilograme și poate opera pe o distanță de 40 de kilometri. ARX Robotics, împreună cu Valhalla, a adaptat sistemul la standardele de certificare europene și a integrat armament modern. CEO-ul companiei care a produs robotul Gereon, Mark Witfeld, spune că acesta este „următorul pas în misiunea noastră de a proteja soldații și de a consolida reziliența apărării Europei”.

Sistemul, echipat cu lansator automat de grenade

Designul modular al sistemului permite o utilizare flexibilă și o producție scalabilă atât în Europa, cât și în Ucraina, consolidând cooperarea în domeniul apărării.

Anterior, compania ucraineană de apărare Frontline a colaborat cu Milrem Robotics din Estonia pentru a integra turela lansatoare de grenade Burya pe drona terestră THeMIS. Sistemul, echipat cu un lansator automat de grenade Mk 19 de 40 mm, a demonstrat lovituri precise la peste 1.100 de metri în timpul testelor cu foc real în Ucraina.

Transferul acestui tip de UGV către Ucraina a fost anunțat pentru prima dată în noiembrie 2024, când guvernul german a finanțat achiziționarea a 30 de unități. ARX Robotics a confirmat, de asemenea, planurile de a înființa un centru de tehnologie și întreținere în Ucraina.