Planul președintelui american Donald Trump de a construi o nouă clasă de nave de luptă care să poarte propriul său nume a stârnit reacții mixte atât în Statele Unite, cât și la nivel internațional. În timp ce Trump susține că acestea vor fi „cele mai rapide, cele mai mari și de 100 de ori mai puternice” nave de suprafață construite vreodată de Marina SUA, experții chinezi consideră că designul le-ar transforma într-o „țintă facilă” pentru arsenalul Beijingului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Publicația de stat chineză Global Times l-a citat Zhang Junshe, cercetător la Institutul de Cercetare Militară Navală al Armatei Populare de Eliberare, potrivit căruia dimensiunea mare a noilor nave și încărcătura lor de muniție le-ar face vulnerabile la atacuri cu drone și rachete antinavă, inclusiv racheta balistică DF-21D, denumită și „ucigaș de portavioane”.

„Dimensiunea mare le face mai expuse și potențial o țintă mai ușoară, mai ales când sunt încărcate cu muniție”, a explicat Zhang.

Unii analiști susțin că propunerea lui Trump ar putea să nu fie realistă și că, mai degrabă, este o încercare de a stimula industria americană de construcții navale, care rămâne în urma Chinei.

Reacții și planuri interne în SUA

Programul a atras și atenția Rusiei. Nikolai Patrușev, consilier al președintelui Vladimir Putin, a anunțat că Rusia lucrează la un submarin balistic nuclear de generație următoare. În SUA, serviciul Congressional Research Service estimează că prima navă din clasa „Trump” ar putea costa până la 15 miliarde de dolari, iar fiecare navă suplimentară aproximativ 10 miliarde.

Constructorii navali Bath Iron Works și Huntington Ingalls și-au exprimat sprijinul pentru program. Charles F. Krugh, președintele Bath Iron Works, a declarat că șantierul său „este pregătit să susțină complet Marina în proiectarea și construcția acestui program”. Chris Kastner, CEO al Huntington Ingalls, a subliniat de asemenea că: „Suntem mândri că am construit cele mai avansate tehnologic nave de luptă de suprafață și continuăm să lucrăm împreună cu Marina pentru a extinde flota”.

Opinia Marinei și strategia viitoare

Amiralul Daryl Caudle, șeful operațiunilor navale, consideră că navele vor deveni „punctul central al unei Flote de Aur, capabile să concentreze putere de luptă durabilă și să absoarbă daune pe care un adversar nu le poate egala”. El a avertizat însă că Marina trebuie să recupereze terenul pierdut în fața Chinei și că livrările trebuie accelerate.

Potrivit raportului Pentagonului, Marina SUA are în prezent aproximativ 290 de nave, dintre care 100 sunt desfășurate la nivel mondial, în timp ce flota chineză include circa 370 de nave de suprafață și submarine.

„Următoarea luptă navală va fi mai rapidă, mai dispersată, mai letală și mult mai puțin iertătoare decât orice am întâmpinat în viața noastră”, a avertizat Caudle.

Caracteristici și provocări

Navele Trump BBG(X) ar urma să aibă o lungime de 256–268 metri și un pescaj de 32 metri, cu un deplasament de peste 35.000 de tone, apropiat de navele din clasa Iowa. Planul include dotarea cu tehnologii precum rachete hipersonice, lasere de mare putere și tun electromagnetic, deși unele dintre acestea sunt încă în fază de dezvoltare.

Criticii compară proiectul cu programul „arsenal ship” din anii ’90, abandonat din cauza costurilor și a vulnerabilității navelor în luptă. Mark Cancian, consilier senior la Center for Strategic and International Studies, a declarat: „Această navă nu va naviga niciodată. Va dura ani de zile să fie proiectată, va costa 9 miliarde de dolari per unitate și, mai mult, contravine noilor concepte operaționale ale Marinei”.

În schimb, amiralul în retragere James Foggo a apreciat interesul președintelui pentru Marina SUA: „Este bine că Trump susține un program pentru a construi mai multe nave. Este un risc ridicat, dar esențial pentru a relansa construcția navală și a contracara amenințările chineze”.

Industria navală, încetinită și costisitoare

Programul BBG(X) se confruntă însă cu probleme majore. Șantierele americane sunt „într-un haos constant, întârziate și depășite de buget”, a afirmat secretarul Marinei, John Phelan. Totuși, acesta vede programul drept un catalizator care ar putea impulsiona o nouă eră de construcție navală rapidă și eficientă.

Phelan consideră că o eventuală anulare a proiectului de o nouă administrație ar fi greu de justificat, având în vedere nevoia Marinei de a proteja căile maritime și de a menține supremația maritimă americană.

Raportul Congressional Research Service recomandă totuși Congresului să analizeze raportul cost-eficiență, procesul de achiziție, precum și disponibilitatea tehnologiilor avansate înainte de aprobarea primelor două nave BBG(X).