Companiile europene de telecomunicaţii vor primi spectru radio nelimitat – proiect anunțat de Comisia Europeană

Operatorii europeni de telecomunicaţii vor beneficia de licenţe pentru spectru radio pe durată nelimitată, în baza proiectului „Digital Networks Act”, prezentat miercuri de Comisia Europeană.

Totodată, cererea operatorilor ca marile companii de tehnologie să contribuie obligatoriu la finanţarea modernizării reţelelor nu a fost inclusă în propunere, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Digital Networks Act face parte dintr-o revizuire a regulilor din domeniul telecomunicaţiilor și va trebui aprobat de Parlamentul European și de statele membre înainte de aplicare. Licenţele mai lungi și reînnoirea implicită a acestora urmăresc să crească predictibilitatea și consecvența în întregul bloc comunitar. În prezent, licenţele pentru spectrul radio sunt acordate pentru minimum 20 de ani.

Obiectivul Comisiei este atingerea unei acoperiri complete cu fibră optică în toate cele 27 de state membre între 2030 și 2035. Potrivit unui oficial al Comisiei, acordarea de licenţe nelimitate este un semnal clar că sectorul telecomunicaţiilor rămâne atractiv pentru investiţii.

Henna Virkkunen, vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democraţie, a declarat: „O infrastructură digitală rezistentă şi performantă este esenţială pentru consolidarea poziţiei Europei în materie de inovare, competitivitate şi suveranitate digitală. Scopul nostru este un mediu digital în care noile tehnologii sunt disponibile, accesibile şi reglementate corect, în beneficiul cetăţenilor.”

Comisia va stabili durata licenţelor, condiţiile de vânzare a frecvenţelor și metodologia de stabilire a preţurilor, ghidând astfel autorităţile naţionale în timpul licitaţiilor.

Operatorii europeni, inclusiv Deutsche Telekom, Orange, Telefonica și Telecom Italia, au susţinut de mult timp că marile companii tehnologice, precum Google, Netflix și Meta Platforms, ar trebui să plătească o taxă pentru reţea, având în vedere contribuţia lor la traficul de date. Digital Networks Act propune însă un mecanism voluntar de cooperare între operatori și platforme, în locul unei taxe obligatorii.

Proiectul prevede, de asemenea, planuri naţionale obligatorii de tranziţie pentru eliminarea treptată a reţelelor de cupru și migrarea către reţele avansate până între 2030 și 2035. Statele membre trebuie să îşi prezinte planurile naţionale până în 2029. Procesul include garanţii pentru protecţia consumatorilor, precum informarea clară și în timp util asupra eventualelor întreruperi și asigurarea continuităţii serviciilor.