G4Media: România a pus în lista de finanțare prin mecanismul de apărare SAFE două corvete de producție europeană

România a inclus în lista proiectelor pe care dorește să le finanțeze prin mecanismul de apărare SAFE două corvete de producție europeană, potrivit surselor G4Media. Prin acest instrument de finanțare, statele eligibile primesc împrumuturi ieftine, cu o dobândă de maximum 3%, cu o perioadă de grație de 10 ani și o perioadă de rambursare de până la 45 de ani. În cadrul SAFE, România a primit a doua cea mai mare alocare de fonduri, în valoare de 16,7 miliarde de dolari. Mecanismului i s-a alăturat recent și Canada.

