Primele vehicule blindate ușoare Cobra II 4×4 au fost livrate Forțelor Terestre Române, a anunțat Armata Română într-o postare publicată pe Facebook.

„COBRA II a intrat în familia Forțelor Terestre Române! Primele blindate de tip ușor, COBRA II 4×4, au fost recepționate și urmează să fie repartizate structurilor din Forțele Terestre”, se arată în mesajul instituției. Potrivit aceleiași surse, peste 1.000 de astfel de vehicule vor intra în dotarea Armatei României.

Cobra II este un vehicul blindat de tip MRAP (Mine Resistant and Ambush Protected), cu mobilitate ridicată, destinat unui echipaj format din patru militari. Vehiculul poate atinge o viteză maximă de 120 km/h și este capabil să urce pante longitudinale cu o înclinație de până la 70%, precum și pante transversale de până la 40%.

Producția vehiculelor blindate Otokar Cobra II 4×4 a început în trimestrul al patrulea al anului 2025, la Mediaș. Rata de producție este de aproximativ 1,5 unități pe zi, a declarat Andrei Scobioală, CEO Automecanica, în cadrul unui eveniment organizat în Turcia, la care a participat și TechRider.ro.

În total, în România vor fi fabricate aproximativ 800 de unități din cele 1.059 de vehicule pe care Armata Română urmează să le primească. La Mediaș vor fi produse zece variante diferite ale vehiculului Cobra II, iar angajații vor lucra cinci zile pe săptămână la asamblarea acestora.

Potrivit conducerii Automecanica, în România vor fi realizate și muniții, anumite componente, precum și elemente de software destinate vehiculelor Cobra II.