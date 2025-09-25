dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
5 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Improvizație de moment: Rămase fără rachete aer-aer, trei echipaje de F-15E americane au lansat bombe asupra dronelor iraniene / Tactica, „aproape nemaiauzită”

Andrei Manole
25 septembrie 2025
avioane f-15 in zbor
Sursa foto: Wikimedia Commons / Tech. Sgt. John Raven
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Trei echipaje de avioane F-15E ale Forțelor Aeriene ale SUA, angajate intens în interceptarea dronelor și rachetelor iraniene îndreptate spre Israel în aprilie 2024, au recurs la o „tactică aproape nemaiauzită” când și-au epuizat stocurile de rachete aer-aer, transmite Task & Purpose.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Potrivit generalului-locotenent Derek France, șeful Forțelor Aeriene Centrale, echipajele erau atât de disperate, încât „probabil ar fi aruncat cu pietre” dacă ar fi putut. În lipsa armelor adecvate, piloții de F-15E, printre care se aflau decoratul locotenent-colonel Curtis „Voodoo” Culver și locotenent-colonelul Timothy „Diesel” Causey, au încercat să utilizeze o muniție ghidată cu laser, mai precis o bombă GBU-54, împotriva țintelor aeriene.

France a explicat raționamentul din spatele acestei decizii improvizate, afirmând că aeronavele nu mai aveau rachete și tot ce mai aveau era câte „o GBU-54… care nu este chiar concepută pentru ținte aeriene”.

El a subliniat că această mișcare nu a fost intenționată, ci ceva improvizat de echipaje. În cele din urmă, tactica cu precizie redusă nu a avut succes. Bombele au ratat țintele deoarece, spre deosebire de rachetele aer-aer cu focoase de proximitate, armele aer-sol necesită o lovitură directă.

Totuși, acest angajament a stimulat inovarea. De la atac, Forțele Aeriene ale SUA au început să utilizeze Sistemul avansat de arme de precizie (APKWS), o rachetă cu ghidare laser, cu cost redus, echipată cu un focos de proximitate. Aceasta le permite piloților să distrugă drone la un cost de mai puțin de 10% din costul unei rachete AIM-9X Sidewinder, răspunzând astfel provocării de a angaja numeroase ținte relativ ieftine.

F-15E Strike Eagle este un avion de vânătoare multirol, capabil de misiuni aer-aer și aer-sol. Proiectat pentru a opera pe timp de zi sau noapte, în orice condiții meteo, utilizează doi membri de echipaj: un pilot și un ofițer de sisteme de armament. Poate transporta o gamă largă de arme, inclusiv bombe și rachete ghidate.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...