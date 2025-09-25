Improvizație de moment: Rămase fără rachete aer-aer, trei echipaje de F-15E americane au lansat bombe asupra dronelor iraniene / Tactica, „aproape nemaiauzită”

Trei echipaje de avioane F-15E ale Forțelor Aeriene ale SUA, angajate intens în interceptarea dronelor și rachetelor iraniene îndreptate spre Israel în aprilie 2024, au recurs la o „tactică aproape nemaiauzită” când și-au epuizat stocurile de rachete aer-aer, transmite Task & Purpose.

Potrivit generalului-locotenent Derek France, șeful Forțelor Aeriene Centrale, echipajele erau atât de disperate, încât „probabil ar fi aruncat cu pietre” dacă ar fi putut. În lipsa armelor adecvate, piloții de F-15E, printre care se aflau decoratul locotenent-colonel Curtis „Voodoo” Culver și locotenent-colonelul Timothy „Diesel” Causey, au încercat să utilizeze o muniție ghidată cu laser, mai precis o bombă GBU-54, împotriva țintelor aeriene.

France a explicat raționamentul din spatele acestei decizii improvizate, afirmând că aeronavele nu mai aveau rachete și tot ce mai aveau era câte „o GBU-54… care nu este chiar concepută pentru ținte aeriene”.

El a subliniat că această mișcare nu a fost intenționată, ci ceva improvizat de echipaje. În cele din urmă, tactica cu precizie redusă nu a avut succes. Bombele au ratat țintele deoarece, spre deosebire de rachetele aer-aer cu focoase de proximitate, armele aer-sol necesită o lovitură directă.

Totuși, acest angajament a stimulat inovarea. De la atac, Forțele Aeriene ale SUA au început să utilizeze Sistemul avansat de arme de precizie (APKWS), o rachetă cu ghidare laser, cu cost redus, echipată cu un focos de proximitate. Aceasta le permite piloților să distrugă drone la un cost de mai puțin de 10% din costul unei rachete AIM-9X Sidewinder, răspunzând astfel provocării de a angaja numeroase ținte relativ ieftine.

F-15E Strike Eagle este un avion de vânătoare multirol, capabil de misiuni aer-aer și aer-sol. Proiectat pentru a opera pe timp de zi sau noapte, în orice condiții meteo, utilizează doi membri de echipaj: un pilot și un ofițer de sisteme de armament. Poate transporta o gamă largă de arme, inclusiv bombe și rachete ghidate.