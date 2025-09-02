FOTO O hartă cu Europa prin ochii unui ucrainean devine populară pe internet: România este asociată cu obuzierul M1981 și descrisă ca „în secret, cel mai de încredere vecin”

O hartă cu Europa văzută prin ochii unui ucrainean a devenit populară în mai multe comunități de pe Reddit, inclusiv în r/Roumanie și r/terriblemaps. Creatorul acesteia a scris peste fiecare țară ce îi vine în minte prima dată când se gândește la ea.

Peste România apar textele „M1981”, un obuzier de 152 mm dezvoltat pentru Armata Română și care a fost observat pe frontul din Ucraina, și „în secret, cel mai de încredere vecin”, care face aluzie la ajutorul semnificativ pe care România îl oferă țării vecine, fără a face publice aceste informații. Recent, ministrul Apărării de la Kiev a mulțumit Bucureștiului pentru cel de-al 23-lea pachet de asistență.

Pe aceeași hartă, Germania este asociată cu sistemul de apărare aeriană IRIS-T și tancul Leopard. Apare și întrebarea „Pe când Taurus?”, care se referă la rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune germane pe care Kievul și le dorește, dar Berlinul îmcă refuză să i le pună la dispoziție.

Armamentul asociat cu alte țări

Totodată, Marea Britanie este asociată cu sistemul antitanc portabil NLAW, cu rachetele Storm Shadow și tancurile Challenger 2. Britanicii sunt, de asemenea, considerați unii dintre cei mai „săritori” aliați ai ucrainenilor, gata oricând să-i ajute.

În dreptul Franței apar, așa cum era de așteptat, textele „CAESAR” (obuzier autopropulsat de producție franceză folosit de Ucraina) și „Mirage” (Mirage 2000 – avion multirol primit de Kiev de la francezi).

Norvegia, Suedia și Finlanda sunt asociate și ele cu arme, respectiv: „NASAMS” (sistem de apărare aeriană), „Archer” (obuzier autopropulsat avansat) și „Patria Pasi” (transportor blindat de trupe).

În dreptul Turciei apare, bineînțeles, „Bayraktar” (TB2), drona faimoasă care s-a remarcat în primele săptămâni ale războiului izbucnit la scară largă în 2022.

