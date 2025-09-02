VIDEO Ucraina distruge în Crimeea un radiotelescop sovietic „unic” și „de neînlocuit”, care apare pe bancnote / De ce a vizat Kievul acest sistem prețios pentru știință?

Ucraina a distrus în Crimeea un radiotelescop RT-70, construit în perioada sovietică și folosit pentru monitorizarea sateliților sistemului de poziționare globală rusesc GLONASS, echivalentul GPS, transmite Euromaidan Press.

Direcția Principală de Informații (HUR) a Ministerului Apărării din Ucraina a mai lovit în acest atac un sistem radar militar Utios-T, două elicoptere, o stație radar de coastă MR-10M1 Mys și radarul unui sistem de rachete S-400.

„Radiotelescopul este cu adevărat unic. A fost construit în perioada sovietică pentru a monitoriza constelațiile de sateliți. Este cu adevărat unic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk. Acesta apare pe o bancnotă rusească de 100 de ruble din 2015.

Radiotelescopul din Crimeea a fost folosit inițial pentru comunicații cu misiuni spațiale sovietice către Venus și Marte, precum și pentru cercetări astronomice și spațiale. În perioada sovietică, RT-70 a fost utilizat în cadrul centrului spațial de la Yevpatoria pentru gestionarea traiectoriei sondelor automate Luna, Zond, precum și pentru discuții radio cu cosmonauții aflați pe orbită.

Pletenciuk a menționat că, în Crimeea, inamicul a desfășurat o rețea densă de sisteme de apărare aeriană pentru a proteja Podul Crimeei și infrastructura militară a peninsulei. Sistemul de apărare aeriană stratificat acoperă și portul Novorossiisk, unde se află majoritatea navelor Flotei Mării Negre.

„Deschiderea unei căi către alte ținte ruse începe cu apărarea aeriană”, subliniază el.

Distrugerea acestor ținte complică semnificativ funcționarea apărării aeriene ruse, reducând eficacitatea acesteia împotriva atacurilor cu rachete și a dronelor. Ucraina susține că acesta este un pas strategic în demilitarizarea Crimeei, ocupată temporar, și în pregătirea operațiunilor ulterioare ale forțelor ucrainene.

