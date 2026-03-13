Într-un moment de maximă importanță pentru politica de apărare a României, o analiză juridică realizată de o firmă globală de avocatură specializată în dreptul comunitar, confirmă oficial că Hanwha Aerospace România îndeplinește toate condițiile de eligibilitate prevăzute de Regulamentul SAFE (Security Action for Europe) al Uniunii Europene.

Concluziile acestui memorandum vin să clarifice dezbaterile recente privind rolul companiilor internaționale în programele de achiziții de apărare finanțate de Bruxelles, se arată într-un comunicat de presă al companiei sud-coreene.

Fundament juridic solid și parteneriate strategice

Conform memorandumului, Hanwha Aerospace România respectă integral prevederile aplicabile entităților stabilite în UE de către companii din Coreea de Sud. Această eligibilitate nu este doar una tehnică, ci este susținută de un cadru politic solid, care include Parteneriatul pentru Securitate și Apărare încheiat între UE și Republica Coreea în noiembrie 2024, precum și Acordul de cooperare în domeniul apărării semnat între guvernele României și Coreei de Sud în aprilie 2024.

Mai mult, investiția Hanwha a primit deja „undă verde” de la autoritățile române, Consiliul Concurenței aprobând proiectul în august 2025 fără a impune nicio măsură de remediere, fapt ce confirmă autorizarea necondiționată în cadrul mecanismului de investiții străine directe (FDI).

Producție „Made in Romania”: De la Petrești la H-ACE Europe

Un punct cheie al analizei juridice îl reprezintă capacitatea industrială reală a companiei pe teritoriul Uniunii Europene. Hanwha nu este doar o entitate pe hârtie, ci un producător activ care dispune deja de o infrastructură imediată. Prin parteneriatul industrial de la Petrești, compania are acces la o bază de producție complet funcțională și gata de utilizare în prezent.

Acestui activ i se va adăuga viitoarea uzină H-ACE Europe, unitatea de producție dedicată aflată în construcție în România, care este programată pentru finalizare până la sfârșitul anului 2026. Odată operațională, uzina va consolida capacitatea industrială națională, asigurând un conținut european ridicat pentru echipamentele de apărare produse, în deplină conformitate cu cerințele stricte ale Regulamentului SAFE.

Ce înseamnă acest lucru pentru securitatea europeană?

Instrumentul SAFE a fost creat de Uniunea Europeană pentru a accelera producția de armament și pentru a securiza lanțurile de aprovizionare pe continent. Prin confirmarea eligibilității Hanwha, România își asigură un partener capabil să combine tehnologia de vârf sud-coreeană cu localizarea industrială masivă.

Modelul Hanwha, bazat pe transfer de tehnologie și parteneriate locale, se aliniază perfect obiectivelor de reziliență ale Europei, transformând România într-un hub industrial esențial pentru flancul estic al NATO și al Uniunii Europene.