Imaginile recente din satelit arată că situl nuclear Taleghan 2 din Iran a fost atacat în cadrul celor mai recente operațiuni militare ale SUA. Facilitatea, asociată de mult timp cu programul nuclear iranian, prezintă trei mari puncte de impact, ce indică utilizarea unor bombe de tip bunker-buster extrem de grele.

Analiștii estimează că ar putea fi vorba despre bombe GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), care cântăresc aproximativ 13.600 kg fiecare, folosite anterior de forțele americane în operațiunea Midnight Hammer. Această muniție este capabilă să penetreze straturi groase de beton și pământ pentru a distruge complet instalațiile subterane, informează The War Zone.

Consolidări înaintea atacului

Taleghan 2 a fost întărit în lunile precedente cu un strat de beton și a fost acoperit cu pământ, o protecție sporită împotriva atacurilor aeriene. Imagini din satelit realizate pe 6 martie 2026 și 14 noiembrie 2025 au arătat evoluția lucrărilor de consolidare.

Alte zone din apropiere, la Parchin, au fost lovite pe 6 martie, dar Taleghan 2 a rămas neatins până la operațiunea finală. În urma întăririi, situl a devenit similar cu siturile Fordow și Natanz, unde bombardamentele anterioare au necesitat muniții foarte grele pentru a penetra camerele subterane.

Cum funcționează atacul

Analiștii explică că aceste bombe grele sunt concepute pentru a penetra adânc în structuri întărite. În cazul Taleghan 2, imaginile arată trei zone de penetrare în partea superioară a clădirii, exact în zona unde se presupune că erau depozitați explozibili specializați.

Specialiștii consideră că, în absența unor ventilatoare vizibile, utilizarea bombelor de 13.600 kg a fost necesară pentru a asigura distrugerea maximă a site-ului. Alternativele, precum bombe mai mici folosite succesiv, ar fi necesitat mai multe lovituri pentru efect similar.

Lovitura se aliniază obiectivului declarat al armatei SUA de a reduce capacitățile nucleare iraniene. Taleghan 2 este legat de activități controversate privind producerea de explozibili pentru arme nucleare, lucru negat de autoritățile iraniene. Israelul a lovit anterior situl în 2024, iar Parchin a fost vizat de asemenea în timpul conflictului de anul trecut.