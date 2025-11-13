dark
3,0K vizualizări
2 minute de citit
Un singur comentariu

Ucrainenii au râs de tancurile „păroase” ale rușilor. Acum și-au construit propriile modele / E nevoie de 3 tone de cabluri pentru unul

Andrei Manole
13 noiembrie 2025
tanc ucrainean fotografiat noaptea
Sursa foto: Oliver Weiken / DPA / Profimedia
În războiul nemilos și cu miză mare purtat cu drone de-a lungul frontului ucrainean de 1.100 km, atât forțele ruse, cât și cele ucrainene inovează în domeniul blindajelor anti-dronă bizare, dar eficiente, pentru vehiculele lor blindate. Aceste modificări – precum cuștile de protecție, „țestoasele” și „porcii spinoși” – și-au dovedit utilitatea, fapt care a determinat forțele ucrainene să copieze adesea fiecare modificare pentru propriile vehicule blindate, transmite Euromaidan Press.

Cea mai recentă versiune este tancul „arici”, folosit pentru prima dată de ruși în această toamnă. Acesta se bazează pe designul existent al cuștii de protecție și adaugă mii de fire metalice. Aceste fire, desprinse din cabluri industriale din aluminiu, detonează dronele cu vedere la prima persoană (FPV) înainte ca acestea să lovească corpul principal.

Un singur „arici” poate avea până la 90.000 de fire metalice. După cum a remarcat Conflict Intelligence Team, acum „atât forțele ruse, cât și cele ucrainene își modifică tancurile transformându-le în așa-numiți arici”.

Tanc „arici” rusesc. (Sursa foto: captură din video)

Deși aceste modificări DIY pot împiedica mobilitatea unui vehicul, pierderea mobilității este un preț mic de plătit pentru protecția suplimentară. Chiar și cele mai blindate vehicule sunt în cele din urmă distruse, dar absorb mai întâi un număr semnificativ de drone prețioase.

De exemplu, un tanc rus „țestoasă” a rezistat la aproximativ 25 de drone FPV ucrainene înainte de a fi scos din acțiune.

Deși forțele ucrainene au ironizat inițial aceste tancuri, recent un blogger ucrainean a scris că vehiculele „funcționează de minune” și pot consuma „o mulțime de FPV-uri”.

Forțele ucrainene solicită acum donații de cabluri. „Avem nevoie de ele”, a spus un mecanic, deoarece trei tone de cabluri creează un nou „arici” capabil să respingă atacurile dronelor rusești.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

