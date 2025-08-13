O unitate de elită ucraineană, Corpul 1 Azov, a fost dislocată în sectorul Pokrovsk din estul Ucrainei pentru a opri o recentă infiltrare rusă, transmite TrenchArt. Această mișcare vine în contextul în care infanteria rusă, din Armata 51 Combinată, a exploatat tranșeele ucrainene subdimensionate din apropierea satului Nove Șahove. Obiectivul lor pare să fie capturarea orașului Dobropillia, ceea ce le-ar permite să taie o șosea crucială, T0515, care duce către orașul-fortăreață Pokrovsk, important din punct de vedere strategic.

Situația este descrisă ca „dificilă și dinamică”, iar analiștii militari se tem că s-ar putea deteriora serios. Această ofensivă rusă a pus orașul Pokrovsk, deja asediat, într-un pericol și mai mare.

Momentul este deosebit de sensibil, întrucât președintele SUA, Donald Trump, are programată o întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a discuta despre încheierea războiului. Se crede că Putin folosește aceste câștiguri pe câmpul de luptă pentru a-și demonstra puterea și a obține concesii, cum ar fi suspendarea ajutorului american.

Deficitul de personal și implicatiile sale

Corpul 1 Azov, care include renumita Brigadă 12 Azov, este una dintre noile unități multi-brigadă create în acest an pentru a îmbunătăți coordonarea între sectoare mai largi. În timp ce statul major ucrainean susține că distruge unele dintre grupurile rusești infiltrate, principala preocupare rămâne lipsa acută de infanterie ucraineană.

Dacă Corpul 1 Azov va eșua, acest lucru se va datora probabil deficitului de personal, ucrainenii fiind depășiți numeric în acest sector cu un raport de trei la unu.

Există o gravă lipsă de infanterie în cadrul forțelor armate ucrainene, estimată la aproximativ 100.000 de soldați. În unele sectoare, există doar șase soldați de infanterie ucraineni pe kilometru de linie de front, o densitate mult inferioară celor câteva sute necesare în mod normal.

Această linie de front „goală” permite micilor grupuri de asalt rusești să ocolească apărarea ucraineană, pătrunzând kilometri în spatele liniei de front pentru a găsi adăpost în subsoluri sau poziții abandonate. Aceste infiltrări pot fi apoi întărite, ducând la străpungeri precum rcea la care răspunde Corpul 1 Azov.