Iranul a confirmat lansarea rachetei balistice Sejjil cu rază medie de acțiune, ca parte a operațiunii „True Promise-4”. Este pentru prima dată când Sejjil-2 este folosită în actualul conflict cu Israelul și Statele Unite, anunță Interesting Engineering.

Autoritățile israeliene au raportat victime și pagube în zonele afectate, în timp ce experții militari subliniază că lansarea reflectă intensificarea schimburilor militare, odată cu introducerea sistemelor mai avansate în conflict.

Sejjil, una dintre cele mai avansate rachete balistice dezvoltate în Iran

Sejjil este una dintre cele mai avansate rachete balistice dezvoltate în Iran, cu două trepte și combustibil solid. Are o rază de acțiune estimată la aproximativ 2.000 km (1.240 mile) și poate lovi ținte din întreaga regiune, inclusiv Israelul.

Sistemul poate transporta o încărcătură de aproximativ 700 kg, are o lungime de 18 metri și o masă la lansare de peste 23.000 kg. Mobilitatea lansatoarelor sporește valoarea strategică și permite mutarea rapidă, ceea ce reduce vulnerabilitatea la atacuri preventive.

„Racheta dansantă”

Sejjil a câștigat apelativul de „rachetă dansantă” datorită capacității sale de a manevra în zbor. Astfel de sisteme permit ajustări ale traiectoriei sau manevre de reintrare, și fac interceptarea extrem de dificilă pentru sistemele de apărare antirachetă.

Această caracteristică scade probabilitatea de interceptare, mai ales împotriva apărării stratificate.

Sejjil este gata de lansare în orice moment

Spre deosebire de sistemele mai vechi, precum seria Shahab, care folosesc combustibil lichid ce trebuie încărcat înainte de lansare, Sejjil este gata de lansare în orice moment. Aceasta scurtează semnificativ timpul de reacție și reduce șansele de detectare, aliniind Iranul la doctrinele moderne de rachete, unde sistemele solide domină datorită flexibilității operaționale.

De la teste la utilizarea efectivă în conflict

Dezvoltarea Sejjil a început la sfârșitul anilor ’90, cu primul test reușit în 2008 și teste suplimentare în 2009 care au îmbunătățit ghidarea și raza de acțiune.

De-a lungul timpului, sistemul a devenit unul dintre cele mai avansate MRBM-uri ale Iranului, dar până acum a fost utilizat mai mult ca element de descurajare strategică.

Versiunea recent folosită, Sejjil-2, oferă ghidare îmbunătățită și probabil o vizibilitate radar redusă. Există zvonuri neconfirmate despre Sejjil-3, o versiune mai avansată ce ar putea atinge 4.000 km, extinzând semnificativ raza strategică a Iranului.