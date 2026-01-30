Lockheed Martin va crește de patru ori producția sistemelor antirachetă THAAD pentru Pentagon

Compania americană Lockheed Martin a anunțat încheierea unui acord cu Pentagonul pentru majorarea de patru ori a producției anuale de interceptoare destinate sistemului antirachetă THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), potrivit AFP, citată de Agerpres.

Conform companiei, producția anuală de rachete interceptoare urmează să crească gradual, de la 96 la aproximativ 400 de unități, pe parcursul următorilor șapte ani.

Sistemul THAAD este conceput pentru interceptarea focoaselor balistice în faza terminală a zborului, la altitudini foarte mari, și include lansatoare mobile montate pe camioane.

Separat, Lockheed Martin și Departamentul Apărării al SUA anunțaseră la începutul lunii ianuarie un acord pentru accelerarea producției interceptoarelor PAC-3 MSE, un alt sistem de apărare antirachetă, de la aproximativ 600 de unități pe an la 2.000, într-un interval similar de șapte ani.

Directorul general al companiei, Jim Taiclet, a declarat că extinderea capacităților de producție are ca scop asigurarea livrării de muniții considerate esențiale pentru armata americană și aliații săi.

Lockheed Martin intenționează să investească „mai multe miliarde de dolari” în următorii trei ani pentru extinderea și modernizarea capacităților sale industriale, inclusiv în peste 20 de facilități din statele Arkansas, Alabama, Florida, Texas și Massachusetts.

Tot joi, compania a raportat o creștere de 6% a cifrei de afaceri în trimestrul al patrulea din 2025, până la 20,32 miliarde de dolari, precum și un profit net de 1,34 miliarde de dolari, față de 527 milioane de dolari în aceeași perioadă a anului precedent.