Lockheed Martin a anunțat că a ajuns la un acord pe șapte ani cu Departamentul Apărării al SUA pentru a crește capacitatea anuală de producție a interceptorilor de rachete PAC-3 la 2.000 de unități pe an, de la aproximativ 600 anterior, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cererea pentru interceptorii PAC-3, cunoscuți și ca Patriot Advanced Capability, a crescut pe fondul intensificării eforturilor Statelor Unite și ale țărilor aliate de a-și consolida capabilitățile de apărare aeriană, în contextul tensiunilor geopolitice sporite.

Pe lângă SUA, Lockheed Martin furnizează rachete PAC-3 către alte 16 țări, printre care Suedia, Qatar, Japonia și Polonia. Sistemul Patriot se numără, de asemenea, printre armele livrate de Occident Ucrainei, în contextul războiului declanșat de invazia Rusiei.

În 2025, Lockheed Martin a livrat 620 de rachete Patriot, iar în ultimii doi ani compania și-a majorat producția cu 60%.

Lockheed Martin va colabora cu guvernul SUA pentru obținerea unui contract inițial, care este așteptat să fie aprobat odată cu alocările bugetare ale Congresului pentru anul fiscal 2026.

În septembrie 2025, compania cu sediul în Bethesda, Maryland, a primit un contract în valoare de 9,8 miliarde de dolari pentru 1.970 de rachete Patriot, cea mai mare comandă plasată vreodată pentru acest sistem de armament.