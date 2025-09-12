Marea Britanie semnează un contract de 400 milioane de lire sterline cu Google Cloud, înaintea vizitei lui Trump

Guvernul britanic a anunţat joi un contract de 400 de milioane de lire (462 de milioane de euro) cu Google Cloud în cadrul unui parteneriat pentru partajarea de informaţii clasificate cu SUA, cu câteva zile înainte de o vizită de stat a lui Donald Trump în Regatul Unit, informează AFP, citată de Agerpres.

Această investiţie în serviciul de cloud computing al gigantului american „va întări legăturile de comunicare securizate între Regatul Unit şi SUA, în plus la vastul parteneriat în materie de informaţii şi de securitate” care există deja, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării britanic.

Serviciile britanice de informaţii şi de apărare vor putea în acest cadru să utilizeze „cele mai recente tehnologii dezvoltate de Google Cloud, în special în inteligenţa artificială, analiza datelor şi securitate cibernetică”, precizează ministerul.

Londra adaugă că această tehnologie securizată „garantează că datele critice ale Ministerului Apărării rămân sub controlul direct al Regatului Unit”

Acest anunţ intervine cu mai puţin de o săptămână înainte de vizita de stat a preşedintelui american Donald Trump în Regatul Unit, pe 17 şi 18 septembrie. Mai mulţi directori importanţi din domeniul înaltelor tehnologii americane l-ar putea însoţi, potrivit presei britanice.

Aceasta va fi a doua vizită de stat în Regatul Unit a lui Donald Trump şi soţiei sale Melania, o premieră pentru un preşedinte american.