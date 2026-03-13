Grupul francez Thales a anunțat lansarea sistemului de apărare antiaeriană SkyDefender, conceput pentru a face față amenințărilor tot mai frecvente reprezentate de drone și rachete, în contextul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Potrivit unui comunicat pe site-ul oficial al Thales, sistemul propus de compania franceză combină tehnologii deja existente și „testate în luptă”, reunite într-o arhitectură integrată care include radare terestre, senzori infraroșu montați pe sateliți aflați pe orbită geostaționară și mai multe tipuri de mijloace de interceptare, precum rachete sau proiectile.

Potrivit reprezentanților companiei, SkyDefender a fost conceput într-o logică similară cu cea a sistemului israelian Iron Dome și a conceptului de scut antirachetă Golden Dome propus în Statele Unite de Donald Trump.

Detectarea amenințărilor până la 5.000 de kilometri

Conform Hervé Dammann, director general adjunct responsabil de sistemele terestre și aeriene la Thales, SkyDefender poate detecta lansarea unor rachete balistice la distanțe de până la 5.000 de kilometri.

Sistemul este coordonat de o platformă de comandă și control pe care compania o descrie drept „agnostică”, adică compatibilă cu sistemele antiaeriene deja existente. Astfel, statele interesate pot integra în sistem propriile echipamente sau pot achiziționa doar componentele necesare pentru completarea „cupolei” de apărare.

SkyDefender este conceput pentru a acoperi o gamă largă de amenințări aeriene, de la drone aflate la câțiva kilometri distanță până la rachete balistice lansate de la mii de kilometri.

Apărare pe mai multe niveluri

Protecția la distanțe scurte, în special împotriva dronelor, se bazează pe rachetele LMM (Lightweight Multirole Missile), utilizate deja în Ucraina, dar și pe tunuri antiaeriene.

În prezent, sistemul nu include drone interceptoare, însă acestea ar putea fi integrate ulterior. „Sistemul poate fi actualizat treptat pe măsură ce amenințările evoluează”, a explicat Dammann.

Protecția la distanță medie este asigurată de sistemul antirachetă terestru SAMP/T NG și de radarul Ground Fire, capabile să detecteze ținte la distanțe de până la 150 de kilometri și să ofere o acoperire de 360 de grade.

Pentru apărarea pe distanțe lungi, SkyDefender utilizează senzori infraroșu instalați pe sateliți geostaționari care pot detecta lansarea unei rachete balistice sau a unui avion de luptă. Informațiile sunt apoi transmise către radare terestre de frecvență ultra-înaltă, precum Smart-L MM, care urmăresc ținta.

„În câteva secunde”, centrul de comandă poate determina cea mai bună metodă de neutralizare a amenințării, a explicat Dammann.

Interes în creștere pentru apărarea antiaeriană

Generalul Jérôme Bellanger, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și Spațiale franceze, a subliniat că apărarea antiaeriană a devenit o prioritate strategică.

„Dacă nu ai control asupra cerului, pierzi războiul și îl pierzi foarte repede”, a declarat acesta în cadrul unei întâlniri cu jurnaliști specializați în domeniul apărării.

Bellanger a recunoscut însă că, deși detectarea și identificarea dronelor s-au îmbunătățit semnificativ, neutralizarea acestora rămâne o provocare. Armata franceză analizează mai multe soluții, inclusiv sisteme de bruiaj, arme cu energie dirijată sau interceptoare cinetice.

Printre tehnologiile promițătoare se numără și soluția dezvoltată de start-up-ul Alta Ares, care utilizează software pentru drone interceptoare capabile să contracareze roiuri de drone la costuri mai mici decât rachetele clasice.

Reprezentanții Thales consideră că interesul pentru astfel de sisteme crește în Europa, unde apărarea antiaeriană a fost mult timp neglijată. Compania a sugerat că unele componente ale SkyDefender ar putea fi propuse și pentru proiectul american Golden Dome, aflat încă în fază de dezvoltare.