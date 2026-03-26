Cererea pentru echipamente militare produse în serie schimbă din temelii modul în care gândesc marile companii din domeniu. Iar producătorii tradiționali încep să caute soluții acolo unde, până nu demult, nici nu priveau: în afara industriei de apărare.

Este și cazul MBDA, lider european în producția de rachete, care analizează parteneriate inclusiv cu firme din industria auto pentru a răspunde unei nevoi tot mai urgente – producția rapidă și la scară largă a unor sisteme accesibile, precum interceptoarele de drone.

Întrebat direct dacă astfel de colaborări sunt luate în calcul, CEO-ul companiei, Eric Beranger, a răspuns fără ezitare: „răspunsul scurt este da”.

Mai mult, acesta a făcut o referire explicită la România: „Apropo, în România cred că există câțiva actori de genul acesta”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe organizate la Paris, unde compania și-a prezentat rezultatele financiare pentru anul trecut, eveniment la care a participat și ProMotor.

De la producție de nișă la volum mare

Pentru MBDA, schimbarea nu este una minoră. Compania recunoaște că modelul său tradițional nu a fost gândit pentru producția de masă.

„Purtăm discuții la un nivel mai larg cu firme care sunt capabile să producă în volume mari. Într-adevăr, istoric vorbind, aceasta nu a fost specialitatea noastră. Știm cum să realizăm sisteme de armament care fac exact ce doriți, unde doriți și când doriți. Dar MBDA nu a fost structurată pentru a produce în masă”, a explicat Beranger.

Contextul explică această schimbare de strategie. Cererea pentru echipamente militare a crescut accelerat, iar presiunea este acum pe capacitatea de livrare rapidă, nu doar pe performanța tehnică.

Rezultatele financiare confirmă această dinamică: MBDA a raportat venituri de 5,8 miliarde de euro în 2025, în creștere față de 4,9 miliarde de euro în 2024. În același timp, portofoliul de comenzi a ajuns la 44 de miliarde de euro până la finalul anului trecut.

Industria auto, în căutare de noi oportunități

Deschiderea către parteneriate din afara sectorului de apărare nu este întâmplătoare. În paralel, o parte din industria auto europeană – inclusiv din România – caută alternative pentru a compensa încetinirea pieței.

Furnizori locali care lucrează pentru producători mari precum Dacia sau Mercedes-Benz încearcă deja să intre în zona contractelor militare. Motivațiile sunt multiple: presiunea venită din partea producătorilor chinezi, costurile ridicate cu carburanții și asigurările, dar și dificultățile de finanțare sau schimbările din programul Rabla.

Interesul nu se oprește doar la sectorul auto. Un jucător privat important din industria feroviară din România analizează, la rândul său, oportunități în zona de apărare.

Un trend european tot mai vizibil

Fenomenul nu este izolat. La nivel european, mari grupuri industriale încep să-și diversifice activitatea pentru a compensa scăderile din zona civilă.

Grupul german Volkswagen, de exemplu, negociază cu compania israeliană Rafael transformarea unor facilități în centre de producție pentru componente ale sistemului de apărare aeriană Iron Dome. În același timp, Renault explorează dezvoltarea de drone militare și muniție de tip „loitering”.

În acest context, declarațiile șefului MBDA conturează o direcție clară: granița dintre industrii devine tot mai difuză, iar capacitatea de producție – indiferent de sector – începe să conteze la fel de mult ca expertiza militară propriu-zisă.