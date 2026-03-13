NATO a interceptat și distrus a treia rachetă lansată dinspre Iran și intrată în spațiul aerian al Turciei, a anunțat vineri Ministerul Apărării turc, potrivit France Presse și Reuters, transmite Agerpres.

„O rachetă balistică provenind din Iran și pătrunsă în spațiul aerian turc a fost neutralizată de sistemele de apărare antiaeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în Marea Mediterană de Est. Sunt luate cu fermitate toate măsurile necesare împotriva oricăror amenințări la adresa teritoriului și spațiului aerian al Turciei, iar discuțiile cu țara implicată sunt în curs pentru clarificarea tuturor detaliilor incidentului”, a precizat ministerul.

Al treilea proiectil lansat din Iran și îndreptat spre Turcia

Acesta este al treilea proiectil lansat din Iran și îndreptat spre Turcia de la începutul conflictului actual din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie. Celelalte două rachete fuseseră interceptate anterior de NATO, luni și săptămâna trecută.

La baza aeriană Incirlik, din provincia Adana, utilizată de NATO, sirenele au sunat în noaptea de joi spre vineri, potrivit agenției Anadolu, fără a fi oferite mai multe detalii. Trupe americane sunt staționate la această bază în cadrul operațiunilor NATO.

Înregistrări video distribuite pe rețelele sociale surprind obiecte în flăcări căzând

Locuitorii din orașul Adana, aflat la circa 10 kilometri de bază, au fost treziți la ora 03:25 (00:25 GMT) de sirenele care au răsunat timp de aproape cinci minute, informează site-ul Ekonomim.

Mai multe înregistrări video distribuite pe rețelele sociale surprind obiecte în flăcări căzând, care ar putea fi „fragmente din a treia rachetă balistică sau dintr-un interceptor”, notează SavunmaSanayiST, site specializat în știri militare.