Tehnologia cu inteligență artificială Nemesis AI, dezvoltată de compania românească OVES Enterprise, este utilizată în sistemele antidronă EAGLS desfășurate de armata Statelor Unite în Orientul Mijlociu, pentru protecția trupelor aflate în operațiuni.

Potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, integrarea tehnologiei a fost realizată în cadrul unui parteneriat cu MSI Defense Solutions, companie americană specializată în dezvoltarea de sisteme tactice pentru apărare terestră și navală.

Colaborarea a fost inițiată printr-un memorandum strategic semnat în urmă cu aproximativ un an, iar modelele de inteligență artificială dezvoltate de compania românească au fost ulterior integrate în arhitectura sistemului.

Rolul inteligenței artificiale în sistemul antidronă

Sistemul EAGLS este conceput pentru detectarea și neutralizarea dronelor și a altor amenințări aeriene.

În configurația actuală, platforma utilizează senzori radar și optici, precum și rachete ghidate laser Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), pentru interceptarea țintelor.

Tehnologia Nemesis AI analizează datele colectate de senzori și folosește mai multe modele de inteligență artificială pentru recunoașterea țintelor, analiza traiectoriei și estimarea poziției viitoare a dronelor.

După identificarea unei amenințări, sistemul poate realiza automat funcții precum achiziția țintei, blocarea acesteia și urmărirea traiectoriei.

Datele generate sunt utilizate pentru calcularea parametrilor necesari orientării turelei și lansării interceptării.

Potrivit reprezentanților MSI Defense Solutions, integrarea inteligenței artificiale permite reducerea timpului dintre detectarea unei amenințări și decizia de interceptare.

„Într-un teatru de operațiuni, timpul de reacție este critic. Integrarea inteligenței artificiale ne permite să analizăm datele provenite de la senzori în timp real și să scurtăm semnificativ intervalul dintre detectarea unei amenințări și decizia de interceptare”, a declarat Nguyen Trinh, CEO MSI Defense Solutions.

Automatizarea proceselor de interceptare

Prin automatizarea unor procese, sistemul reduce sarcina operatorilor umani. În configurațiile tradiționale, interceptarea unei drone poate necesita coordonarea mai multor operatori, însă utilizarea inteligenței artificiale permite automatizarea unei părți importante a acestor operațiuni.

„Integrarea Nemesis AI în sistemele EAGLS confirmă faptul că tehnologia dezvoltată de OVES Enterprise poate funcționa în scenarii operaționale reale”, a declarat Mihai Filip, CEO al companiei românești.

Acesta a adăugat că sistemul analizează date provenite de la senzori multipli, identifică ținte ostile și sprijină decizia de neutralizare.

Contextul utilizării sistemelor C-UAS

Utilizarea dronelor în conflictele recente a determinat armatele să investească în sisteme C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems), capabile să detecteze și să neutralizeze rapid amenințările aeriene.

Atacurile cu drone autonome sau coordonate în grupuri pot depăși sistemele tradiționale de apărare antiaeriană, ceea ce a accelerat dezvoltarea unor soluții bazate pe senzori multipli și analiză automatizată a datelor.

Sistemele EAGLS sunt platforme mobile C-UAS concepute pentru interceptarea dronelor rapide sau autonome. Costul estimat al unui sistem este de aproximativ 5 milioane de dolari.

OVES Enterprise lucrează la extinderea capabilităților tehnologiei Nemesis AI, inclusiv pentru detectarea țintelor la distanțe mai mari, de până la aproximativ 20 de kilometri, și pentru gestionarea simultană a atacurilor coordonate de tip „swarm”.

În prezent, operatorul uman rămâne în lanțul decizional („human in the loop”), însă o mare parte din procesele de identificare și analiză a țintelor sunt realizate automat de sistem. Dezvoltările viitoare urmăresc creșterea gradului de autonomie al platformei.