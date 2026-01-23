Rheinmetall își extinde prezența în industria navală, pe fondul creșterii cheltuielilor de apărare din Europa

Creșterea accelerată a bugetelor de apărare din Europa determină marile companii din industria de armament să își diversifice activitatea și să intre pe segmente noi, iar industria navală militară devine una dintre principalele direcții de expansiune.

În acest context, grupul german Rheinmetall analizează noi achiziții în sectorul naval, după ce a ajuns la un acord pentru preluarea diviziei de nave de război a constructorului german Lürssen, într-o tranzacție evaluată la 1,35 miliarde de euro.

„Am intrat în domeniul naval și, evident, ne propunem să creștem. Dacă identificăm oportunități atractive, dorim să ne extindem și prin achiziții”, a declarat directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, într-un interviu acordat agenției Reuters, la Berlin.

Consolidarea industriei navale de apărare din Germania s-a accelerat în ultimii ani, pe fondul majorării cheltuielilor militare și al nevoii de modernizare a flotelor europene. Potrivit estimărilor Rheinmetall, Germania ar urma să investească aproximativ 31 de miliarde de euro în nave militare până în anul 2035, un volum de cheltuieli care stimulează competiția și repoziționarea actorilor industriali.

În acest context, în industria navală germană au apărut speculații potrivit cărora Rheinmetall ar putea fi interesată de preluarea German Naval Yards Kiel (GNYK), un șantier naval specializat în construcția de nave militare. Armin Papperger a respins însă existența unor negocieri în acest sens. „Nu știu nimic despre acest lucru în acest moment. Există altcineva care spune că vrea să îi cumpere. Noi nu suntem în negocieri acum”, a afirmat CEO-ul Rheinmetall, adăugând totuși că situația ar putea evolua: „Vom vedea”.

În paralel, constructorul german ThyssenKrupp Marine Systems, cunoscut pentru producția de submarine și fregate, poartă discuții cu GNYK și ar urma să decidă în perioada următoare dacă va prelua șantierul naval, potrivit informațiilor din industrie.

Șeful Rheinmetall a precizat că achiziția diviziei navale a Lürssen este aproape de finalizare și că grupul se așteaptă să obțină aprobarea autorităților europene de concurență până la sfârșitul lunii ianuarie. Rheinmetall, companie cunoscută în principal pentru producția de tunuri de tanc, muniție de artilerie și vehicule blindate, și-a accelerat procesul de diversificare după invazia Rusiei în Ucraina, pe fondul cererii crescute pentru echipamente militare.

Pentru anul 2026, Rheinmetall estimează un volum al comenzilor de aproximativ 80 de miliarde de euro, susținut de programe guvernamentale care vizează achiziția de transportoare blindate, fregate și vehicule de luptă pentru infanterie. Extinderea în industria navală este văzută de companie ca un pas strategic în consolidarea poziției sale pe piața europeană de apărare.