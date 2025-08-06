Noul sistem de propulsie SCEPS, destinat Marinei americane, a fost testat cu succes pe torpila MK 54 MOD 2

L3Harris Technologies a anunțat finalizarea testării primei versiuni a modulului energetic pentru noul sistem de propulsie cu energie chimică stocată (Stored Chemical Energy Propulsion System – SCEPS), destinat torpilei ușoare MK 54 MOD 2 Increment 2. Aceste teste marchează un pas esențial în dezvoltarea torpilei de generație următoare a Marinei americane, urmând ca în cursul acestui an să înceapă verificările la nivel de sistem complet, transmite ArmyRecognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sistemul SCEPS este conceput pentru a înlocui propulsia actuală a torpilelor MK 54, bazată pe combustibilul Otto II, cu un mecanism mai eficient termic. Noul sistem folosește un cazan pe bază de litiu care generează abur prin reacții chimice, aburul punând în mișcare o turbină ce propulsează torpila. Acest tip de propulsie promite o autonomie extinsă, viteză mai mare și o eficiență crescută împotriva măsurilor de bruiaj și a momelilor, aspecte esențiale în operațiunile din medii de coastă.

„Modulul energetic este inima sistemului de propulsie care va alimenta torpila MK 54 MOD 2”, a declarat Scott Alexander, președinte al diviziei Missile Solutions din cadrul Aerojet Rocketdyne, companie deținută de L3Harris. El a subliniat performanțele înregistrate în timpul testelor și a anunțat continuarea acestora, în lunile următoare, pe secțiunea completă a părții posterioare a torpilei.

Contractul încheiat între L3Harris și Marina SUA are ca obiectiv demonstrarea viabilității sistemului SCEPS și integrarea acestuia în arhitectura torpilei MK 54 MOD 2. Acordul prevede nu doar dezvoltarea sistemului de propulsie, ci și producerea ansamblului format din coada și secțiunea posterioară a torpilei.

Torpila MK 54 a fost dezvoltată inițial de Raytheon Integrated Defense Systems și este un armament modular destinat luptei antisubmarin. Poate fi lansată de pe nave de suprafață, aeronave P-8A Poseidon sau elicoptere MH-60R. A fost concepută pentru a înlocui modelul MK 46, integrând componente din torpilele MK 46, MK 48 și MK 50. Are o lungime de 2,71 metri, cântărește 275,7 kilograme și este dotată cu un focos de 43,9 kilograme. Sistemul de ghidare include o unitate inerțială TG-6000 și un sistem acustic activ/pasiv capabil să identifice corect țintele într-un mediu acustic complex.

L3Harris își desfășoară activitatea de producție a componentelor SCEPS în cadrul Centrului de excelență pentru propulsie subacvatică din Orlando, Florida, singura facilitate industrială din SUA care poate fabrica aceste sisteme. Compania investește și fonduri proprii în dezvoltarea și testarea prototipurilor, subliniind importanța strategică acordată acestui proiect.

Testarea cu succes a primului modul energetic marchează un pas important spre integrarea operațională a sistemului SCEPS în viitoarele torpile ușoare ale Marinei SUA. Acest progres consolidează poziția L3Harris în domeniul tehnologiilor de propulsie pentru lupta subacvatică, într-un context în care superioritatea tehnologică în mediul maritim redevine o prioritate pentru forțele navale americane.